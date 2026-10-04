Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

Монітори повідомили, що росіяни скаржилися на потужні вибухи протягом усієї ночі.

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Під прицілом Сил оборони цієї ночі були російські аеродроми / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Nasa, t.me/exilenova_plus

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Українські дрони вночі атакували РФ та Крим

Внаслідок атаки виникла пожежа на аеродромі в Адигеї

У Криму ППО відбивала атаку на аеродром "Гвардійське"

У ніч на 4 жовтня у країні-агресорі Росії прогриміли вибухи. Під ударом українських безпілотників опинилася Республіка Адигея. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

За даними місцевих мешканців, поблизу міста Майкоп усю ніч лунали вибухи, а на аеродромі виникла пожежа внаслідок атаки.

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"Майкоп. Місцеві повідомляють про атаку та пожежу на аеродромі Ханская", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про уражений аеродром

Аеродром "Ханская" розташований за 6 кілометрів від Майкопу. Там, згідно з даними з супутників, розміщені літаки типів Су-30, Су-24, Су-34, Ан-12. Саме такі борти окупанти використовують для ударів по Україні.

Су-34 / Інфографіка: Главред

Де в Криму повідомили про атаку

Аеродром в Адигеї, схоже, не єдиний, де цієї ночі було гучно. Моніторинговий канал Крымский ветер повідомив про роботу російської ППО на аеродромі "Гвардійське" у Криму.

За даними місцевих жителів, збивати українські повітряні цілі росіянам довго не вдавалося. Однак що саме вдалося уразити Силам оборони України - наразі невідомо.

Україна посилює удари вглиб Росії

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, можливості України в ударах на великі відстані наростають, про що свідчать масовані удари по цілях РФ.

Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші. Це спостерігають і партнери, зокрема США, і тому певною мірою вони будуть змушені дотримуватися того, що диктуватиме Україна.

Удари вглиб РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські військові завдали ударів по об’єктах, пов’язаних із російською військовою інфраструктурою, зокрема по позиціях розрахунків ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області РФ.

Раніше повідомлялося, що в районі Нової Таволжанки Бєлгородської області РФ українські військові вразили пункт управління противника. Там же, у районі Вознесенівки, ударів зазнав склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

Напередодні стало відомо, що українські військові уразили низку російських об’єктів у тилу та в Чорному морі. Серед уражених цілей - об’єкт у Чорному морі, а також місце запуску та зберігання ударних дронів в Орловській області РФ.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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