Не можна прогинатися під Путіна: Зеленський жорстко відповів на заклики до поступок РФ

Не можна піддаватися Кремлю та Росії, бо Україну зламають, попередив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський різко відреагував на заяви Олексія Гончаренка / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Facebook/alexeygoncharenko

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Україна не може "прогинатися" під Росію, переконаний президент

Зеленський попередив про небезпеку паніки в суспільстві

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заклики до припинення бойових дій та поступок Російській Федерації, заявив, що Україна не може "прогинатися" під Росію, оскільки це, за його словами, призведе до її розвалу.

"Як би нам не було складно, не можна піддаватися Путіну та Росії, бо Україну зламають. Це, безумовно, особиста відповідальність. Я розумію, що від цих людей точно не залежить переговорний процес, тому народ України може бути спокійним", – сказав Зеленський журналістам у неділю.

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Президент додав, що, говорячи про єдність, необхідно також розуміти, що єдність – це відповідальність, зокрема, "насамперед народних обранців". Він наголосив, що вони служать Україні, і здавати "інтереси нашої держави не можна ні в якому разі".

"Але, тим не менш, сіяти паніку не потрібно. І так вистачає всіх викликів, ударів. Хаос нікому не потрібен. Росія саме цього й домагається", – зазначив глава держави.

Що передувало

Раніше народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко фактично закликав до поступок РФ і заявив про необхідність переговорів із Кремлем щодо досягнення домовленостей про припинення ударів по портах, підприємствах, школам, лікарням, житловим будинкам і мостам.

Після цього, за його словами, можна було б перейти до обговорення складніших питань, зокрема щодо Донбасу та нейтрального статусу України. Він також заявив, що Україна має шукати можливість зупинити війну.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про персону: Олексій Гончаренко Олексій Гончаренко - український політичний та громадський діяч, депутат Верховної Ради України VIII й IX скл., член фракції Європейська Солідарність, член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб. У серпні -листопаді 2014 - голова Одеської обласної ради, депутат Одеської міської ради V й VI скл. (2006-2014), заступник голови Одеської міськради. У 2005-2014 роках - член Партії регіонів, прибічник надання російській мові статусу державної в Україні.

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