Росія атакувала Північний міст у Києві прямо під час руху автомобілів

Десятки машин їхали по мосту в момент, коли туди поцілив ворог.

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Росіяни знову атакували міст у столиці / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео у мережі

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РФ атакувала Київ дронами

Зафіксовано влучання у Північний міст

Країна-агресор Росія вранці 4 жовтня атакувала Київ. У столиці прогримів вибух в районі Північного мосту. Ураження споруди підтвердив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, влучання зафіксовано у дорожнє полотно. Дані щодо пошкоджень чи постраждалих уточнюються. Екстрені служби прямують на місце удару.

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В 11:02 Кличко додав, що внаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Момент удару по Північному мосту потрапив на відео. Переглянути його можна у Telegram-каналі Главред за посиланням.

В Київпастрансі попередили, що рух Північним мостом перекрито. Через це рух автобусів № 21, 73, 101, 114 змінено до Дарницької площі.

Навіщо РФ атакує мости Києва

На ранкову атаку РФ відреагував очільник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він пояснив, що Росія продовжує бити по мостах у Києві з метою заблокувати рух через них.

"Зруйнувати мости вони не можуть, але пошкодити і створити проблеми дуже хочуть", - додав він.

РФ використовує нову тактику ударів по мостах столиці

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, під час ударів по київських мостах росіяни застосували принципово інший спосіб наведення. Радник Президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що окупанти задіяли один або кілька ретрансляторів, які формують комірчасту мережу (mesh-мережу) з тимчасовим локальним зв'язком - саме вона дозволяє операторам коригувати траєкторію польоту безпілотника вже під час атаки.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Принцип роботи таких пристроїв зводиться до функції шлюзу: вони приймають команди через інтернет і конвертують їх у радіочастотні сигнали для дрона, що перебуває поблизу.

Удари РФ по мостах Києва - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що перекриття кількох мостів у Києві, через атаки РФ, навряд чи повністю зупинить транспорт, але здатне збільшити час поїздки до півтори-двох годин в один бік.

Раніше стало відомо, що постійні атаки агресора Росії на переправи у Києві можуть бути спрямовані не на параліч столиці, а на витіснення частини його мешканців.

Напередодні стало відомо, що рух по двох мостах через Дніпро в Києві зупинятимуть на 15 хвилин під час повітряної тривоги. Обмеження стосуються Південного та Подільсько-Воскресенського мостів.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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