Тристоронні переговори зі США та РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі

До кінця жовтня українська сторона готова підтримати таку зустріч, наголосив президент.

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Оприлюднено ймовірні терміни тристоронніх переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяв Зеленського:

США пропонують провести до кінця жовтня тристоронню зустріч

Американська сторона сьогодні контактує як з Україною, так і з Росією

Сполучені Штати пропонують провести до кінця жовтня тристоронню зустріч з Україною та Росією на технічному рівні.

"Я не можу розкрити всі деталі... Вчора, наприклад, я розмовляв із переговорною групою, американською групою. Американська сторона сьогодні контактує з Україною, з Росією і пропонує до кінця жовтня на технічному рівні у тристоронньому форматі якимось чином провести зустріч", - заявив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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Він зазначив, що 3 жовтня підтвердив: до кінця жовтня українська сторона готова підтримати таку зустріч.

"Тут немає нової інформації, ми відкриті для ОАЕ або для іншої країни, запропонованої американською стороною. Я знаю, що вони запропонують це й російській стороні, або вже запропонували, не знаю, який порядок дій. І будемо чекати відповіді", – додав президент.

Чи можлива особиста зустріч Зеленського та Путіна

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній висловився щодо перспектив можливої особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського та глави Росії Володимира Путіна у разі проведення переговорів про завершення війни.

На думку Загороднього, розраховувати на пряму зустріч двох президентів поки що не доводиться. Він припускає, що російське керівництво може не підтримати формат переговорів із безпосередньою участю Путіна.

Експерт пов’язує таку позицію з можливими політичними наслідками для Кремля. На його думку, пряма розмова російського президента з українським керівництвом могла б сприйматися як певне визнання України та її глави самостійною стороною переговорного процесу.

Таким чином, Загородній вважає особисті переговори Зеленського та Путіна на даному етапі малоймовірними. При цьому йдеться саме про оцінку експерта щодо можливого розвитку ситуації, а не про підтверджене рішення чи заяву російського президента.

Як раніше повідомляв Главред, Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечував наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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