"ПриватБанк" розпочав фінансовий моніторинг українців — люди залишаються без рахунків

Як стверджує автор відгуку, "ПриватБанк" повідомив йому про одностороннє припинення ділових відносин.

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"ПриватБанк" розпочав фінансовий моніторинг українців / Колаж "Главред", фото: pixabay.com, скріншот з YouTube

Що сталося:

Клієнт пройшов фінансовий моніторинг ПриватБанку

Банк повідомив про відсутність обмежень щодо рахунків

Через дев'ять днів співпрацю з клієнтом припинили

Клієнт ПриватБанку заявив про несподіване припинення ділових відносин з банком після проходження фінансового моніторингу. За словами чоловіка, він надав усі документи про походження та призначення коштів і отримав підтвердження про відсутність обмежень, проте через дев’ять днів банк в односторонньому порядку припинив з ним співпрацю.

Як розповів чоловік на порталі Мінфіну, його банківські рахунки потрапили під фінансовий моніторинг. Для проходження перевірки протягом вересня 2026 року чоловікові довелося неодноразово відвідувати відділення ПриватБанку в Ірпені.

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"Я 5 разів протягом вересня 2026 року їздив до м. Ірпеня у відділення ПриватБанку, надав усі виписки та підтверджуючі документи щодо походження коштів та їх цільового призначення, відзвітував щодо кожної суми", - стверджує клієнт.

За словами чоловіка, 16 вересня він отримав від банку лист з інформацією про завершення перевірки.

Клієнт стверджує, що в повідомленні було зазначено, що його рахунки пройшли перевірку, а обмежень на їхнє використання немає. Після цього чоловік вважав ситуацію повністю врегульованою.

Однак уже 25 вересня 2026 року, тобто через дев’ять днів, ситуація несподівано змінилася.

Як стверджує автор відгуку, "ПриватБанк" повідомив йому про одностороннє припинення ділових відносин.

"16.09.2026 я отримав лист про те, що всі мої рахунки пройшли перевірку і немає жодних обмежень у користуванні всіма моїми рахунками, а 25.09.2026 банк в односторонньому порядку розірвав зі мною відносини", - розповів чоловік.

Причини такого рішення банку з наведеного клієнтом відгуку встановити неможливо.

Чоловік обурився тим, що після надання документів та отримання повідомлення про успішне проходження перевірки банк незабаром ухвалив рішення припинити обслуговування.

"Повний хаос, порушення всіх законів! Буду подавати на банк до суду!" - заявив клієнт.

Відгук Приват / Фото: скріншот

Зазначимо, що клієнтка ПриватБанку під час звернення на портал Мінфіну заявила про повторні списання та проблеми з обслуговуванням. За її словами, проблема подвійної оплати допоможе привернути увагу регулятора та прискорити розгляд спірних випадків банком у найкоротші терміни.

Як раніше повідомляв Главред, клієнтка висловила свою позицію щодо неможливості повернути невелику суму після збою. Вона звернула увагу на часті технічні збої терміналів і закликала профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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