Помер народний артист України Олег Шаварський

На момент смерті акторові було 80 років, і його дуже цінували в його рідному театрі.

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Помер Олег Шаварський / Колаж "Главред", фото: театр імені Франка

Коротко:

Що повідомили в театрі

Що відомо про смерть актора

У Національному театрі імені Івана Франка повідомили про смерть популярного актора, народного артиста України Олега Шаварського.

Про це йдеться у профілі театру в Instagram.

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Помер Олег Шаварський / Фото театру імені Івана Франка

У театрі повідомили, що його творчий шлях був невіддільний від театру, від глядача та мистецтва, якому він присвятив більшу частину свого життя. "Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та пам'яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всій театральній родині", - йдеться в повідомленні театру.

Помер Олег Шаварський / Фото театру імені Івана Франка

Актор народився 18 липня 1946 року. У 1968 році закінчив акторський, а в 1975 - режисерський факультет КГІТІ ім. Карпенка-Карого.

Він зіграв у таких фільмах: "Царівна", "Стамбульський транзит", "Конотопська відьма", "Зла доля".

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