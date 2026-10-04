Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Помер народний артист України Олег Шаварський

Олена Кюпелі
4 жовтня 2026, 17:02оновлено 4 жовтня, 20:57
google news Підпишіться
на нас в Google
На момент смерті акторові було 80 років, і його дуже цінували в його рідному театрі.
Помер Олег Шаварський
Помер Олег Шаварський / Колаж "Главред", фото: театр імені Франка

Коротко:

  • Що повідомили в театрі
  • Що відомо про смерть актора

У Національному театрі імені Івана Франка повідомили про смерть популярного актора, народного артиста України Олега Шаварського.

Про це йдеться у профілі театру в Instagram.

відео дня
Помер Олег Шаварський
Помер Олег Шаварський / Фото театру імені Івана Франка

У театрі повідомили, що його творчий шлях був невіддільний від театру, від глядача та мистецтва, якому він присвятив більшу частину свого життя. "Його талант і любов до сцени назавжди залишаться в історії театру та пам'яті тих, кому пощастило знати й бачити його на сцені. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям, колегам і всій театральній родині", - йдеться в повідомленні театру.

Помер Олег Шаварський
Помер Олег Шаварський / Фото театру імені Івана Франка

Актор народився 18 липня 1946 року. У 1968 році закінчив акторський, а в 1975 - режисерський факультет КГІТІ ім. Карпенка-Карого.

Він зіграв у таких фільмах: "Царівна", "Стамбульський транзит", "Конотопська відьма", "Зла доля".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка активно підтримує терористичну війну РФ проти України, вийшла на зв'язок після невдалої операції.

Раніше також українська актриса Катерина Тишкевич, яка перебуває на восьмому місяці вагітності, оголосила про рішення тимчасово переїхати з Києва до Вінниці разом із чоловіком, актором Валентином Томусяком.

Вас також може зацікавити:

Національний театр імені Івана Франка

Театр імені Франка - театр у Києві, розташований за адресою: площа Івана Франка, 3. Початком історії театральної трупи імені Івана Франка вважають 28 січня 1920 року, коли у Вінниці видатний український театральний діяч Гнат Юра поставив виставу "Гріх". У 1923 році, після трьох років пересувної роботи, театр було запрошено до тодішньої столиці Української РСР - Харкова. Серед найкращих вистав театру тих років називають: "Лісова пісня" за однойменним твором Лесі Українки, "Ревізор" М. В. Гоголя, "Свята Іоанна" Б. Шоу.

Влітку 1926 року театр ім. І. Франка за рішенням уряду переводиться до Києва, тоді як із Києва до Харкова переїжджає театр "Березиль"

У 1940 році театр отримав звання академічного. Указом Президента України від 11 жовтня 1994 року театру надано статус Національного.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Не можна прогинатися під Путіна: Зеленський жорстко відповів на заклики до поступок РФ

Не можна прогинатися під Путіна: Зеленський жорстко відповів на заклики до поступок РФ

20:35Україна
22 тисячі людей залишилися без світла: дрон РФ влучив в енергооб’єкт на Полтавщині

22 тисячі людей залишилися без світла: дрон РФ влучив в енергооб’єкт на Полтавщині

20:35Енергетика
Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

18:49Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Про туалетний папір можна забути: у світі стає популярною цікава альтернатива

Про туалетний папір можна забути: у світі стає популярною цікава альтернатива

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

"Ми готові до припинення вогню": Україна розглядає індійський план перемир'я

"Ми готові до припинення вогню": Україна розглядає індійський план перемир'я

Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі

Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі

Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

Останні новини

20:35

Не можна прогинатися під Путіна: Зеленський жорстко відповів на заклики до поступок РФ

20:35

22 тисячі людей залишилися без світла: дрон РФ влучив в енергооб’єкт на Полтавщині

20:17

Навіщо класти кульку з фольги у ванній: несподівана користь для дому

20:02

Білий мармур уже не в моді: що обирають для кухні у 2027 році

19:34

Опалення запрацює на максимумі: що терміново потрібно очистити в будинкуВідео

РФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицеюРФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицею
19:34

Що категорично заборонено зливати в раковину: кошмар для сантехніка

18:59

Життя представників чотирьох знаків китайського зодіаку стане набагато кращим після 5 жовтня

18:49

Морози до -15 охоплять Європу: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

18:48

Килим буде як після хімчистки: дешевий засіб із кухні прибере плями й запах

Реклама
18:33

Тристоронні переговори зі США та РФ: Зеленський назвав ймовірне місце зустрічі

17:57

Удари по мостах змінять життя Києва: експерт пояснив, до чого слід готуватися мешканцям

17:39

Борошно після відкриття краще пересипати: чим небезпечне зберігання у паперовому пакеті

17:38

Після чуток про розлучення: Обама публічно зробив важливе зізнання

17:38

Ворог окупував село та просунувся на гарячій ділянці фронту: розкрито деталі

17:33

Чи можна зберігати каструлю їжі в холодильнику: несподівані наслідки

17:27

Головний секрет ідеальної смаженої картоплі: одна добавка змінює всеВідео

17:02

Помер народний артист України Олег Шаварський

16:35

Навіщо класти вату на підвіконня в жовтні: несподівана користь для дому

16:31

РФ змінює тактику масованих атак: Зеленський попередив про найгірший сценарій

16:28

Мінус два винищувачі на $150 млн: СБУ уразила Су-35 та Су-34 за 500 км від України

Реклама
15:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 5–11 жовтня: Дівам — прибуток, Тельцям — шанс

15:43

Ніякий не "пратівний": як правильно сказати про щось дуже неприємне українською

15:41

Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд: Зеленський розкрив деталі

15:21

Навіщо кип'ятити шкірку цитрусових у жовтні: невідомий домашній лайфхак

14:47

Як навчити дитину виконувати домашні завдання самостійно - поради психолога

14:40

Китайський гороскоп на завтра, 5 жовтня: Коням - оновлення, Щурам - удача

14:12

Ворог посилить обстріли не лише Києва: в РФ перейшли до цинічних погроз Україні

13:54

Навіщо класти пакети з водою в морозилку: британський метод економії

13:41

Малина та ожина будуть усипані ягодами: що додають у лунку восени

13:20

Тепліше чи ні: чи варто зачиняти двері між кімнатами під час холодівВідео

13:07

Буде як нова: на якому режимі прати ковдру в домашніх умовах

12:49

Гороскоп на завтра, 5 жовтня: Ракам - радість, Козорогам - досягнення

12:47

Яна Сергіївна Рудковська — біографія, досьє, шлях у бізнесі, інвестиції та девелопмент досьє

12:29

Спатифілум у жовтні: куди переставити вазон і як уникнути пожовклого листя

12:26

Що треба зробити з батареями в жовтні перед початком опалювального сезону

12:13

"ПриватБанк" розпочав фінансовий моніторинг українців — люди залишаються без рахунків

12:09

Росія масово завдає ударів по мостах у Києві: Зеленський розповів про наслідки та подробиці

12:06

Китайський гороскоп на 5–11 жовтня: Тиграм — успіх, Драконам — застереження

11:58

Популярний російський співак-путініст зламав руку своїй дружині

11:39

Сили оборони доставили тонни їжі голодним людям в Олешках і врятували тварин

Реклама
11:33

Троянди цвістимуть пишніше наступного року: що потрібно зробити в жовтні

11:09

Навіщо змішувати часник з лавровим листом: ефект здивує вже за 3 дні

10:51

Любовний гороскоп на 5–11 жовтня: Тельцям — відвертість, Водоліям — романтика

10:50

Росія атакувала Північний міст у Києві прямо під час руху автомобілів

10:37

Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода

10:06

РФ скинула на Суми одразу 5 КАБів: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

09:51

РФ змінює тактику: Кремль пішов на новий крок, щоб змусити Україну капітулювати

09:43

Україна повернула танки на фронт після дворічної паузи: The Telegraph розкрив тактику

09:14

Питання життя і смерті: Сімоньян ледь чутним голосом зробила екстрену заяву

09:11

Страва, яку зметуть першою: фантастичний салат з печериць

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти