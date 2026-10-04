Сили оборони доставили тонни їжі голодним людям в Олешках і врятували тварин

Під покровом ночі українські військові здійснили масштабну операцію на Херсонщині.

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Мешканці Олешок знову отримали гуманітарну допомогу від України / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Вигівський:

Нацгвардійці дронами доставили в Олешки їжу і медикаменти

Кілька сотень посилок успішно приземлилися в окупованому місті

Українські військові продовжують робити все, щоб врятувати українців від голоду

Бійці 11-ї бригади НГУ імені Михайла Грушевського та 34-го Херсонського полку Національної гвардії України у ніч на 4 жовтня вдруге провели успішну операцію з доставки до міста Олешки гуманітарного вантажу.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. За допомогою безпілотників українські військові доставили пакунки загальною вагою майже 4 тонни.

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"Це продукти харчування, медикаменти та дитячі набори. Дякую кожному, хто безпосередньо брав участь у цій операції: доставляв, прикривав, забезпечував інженерний супровід та логістику. Окрема відзнака - екіпажу БпЛА "Перун", який під час цієї операції не лише доправив продукти, а й врятував з окупованої території шістьох тварин", - додав Вигівський.

Усі без винятку посилки - а їх було майже 400 - успішно доправлені.

"Поки росіяни утримують жителів окупованих Олешок фактично в заручниках - без їжі, води та медикаментів, - наші підрозділи продовжують робити все можливе, щоб урятувати українців від голоду", - підсумував міністр.

Ситуація в Олешках - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що журналісти встановили російські підрозділи та їхніх командирів, які, ймовірно, можуть бути пов’язані з блокадою окупованих Олешок у Херсонській області та гуманітарною катастрофою в місті.

Раніше, 27 вересня, у Херсонській ОВА повідомили, що мешканцям окупованого Росією міста Олешки у Херсонській області було доставлено продукти харчування.

Напередодні, 23 серпня, у День прапора України військовослужбовці 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ провели успішну операцію в небі над тимчасово окупованими Олешками.

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Про персону: Іван Вигівський Іван Михайлович Вигівський (нар. 26 березня 1980, Житомирська область) - український поліцейський, керівник ГУ НПУ в Києві (з 11.08.2021 по 20.01.2023). Генерал поліції 3-го рангу. З 20 січня 2023 - в.о. голови Національної поліції України. 14 липня 2023 року призначений Головою Національної поліції України. З 16 липня 2026 - міністр внутрішніх справ України

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