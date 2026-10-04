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РФ змінює тактику масованих атак: Зеленський попередив про найгірший сценарій

Олексій Тесля
4 жовтня 2026, 16:31
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Масове виробництво перехоплювачів залежить від того, яким буде результат, наголосив Володимир Зеленський.
Росіяни вдарили по Броварському району дронами
Росія завдає ударів по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне із заяв Зеленського:

  • Незабаром з’являться результати щодо протидії реактивним дронам РФ
  • Найвищий результат – 30% збиття – показали дрони-перехоплювачі "Барс"

У другій половині жовтня мають з’явитися результати щодо протидії реактивним дронам за допомогою малих ракет, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Далі - малі ракети, програма малих ракет. Не буду зараз говорити про назви. Їх кілька видів. Ми, очевидно, побачимо результат цього місяця. Наприкінці, у другій половині цього місяця", – сказав він на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

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Президент зазначив, що масове виробництво залежить від того, яким буде результат.

"А якщо буде результат, ми одразу зможемо вийти на нормальну кількість відповідного продукту", – додав він.

Президент також повідомив, що зараз триває робота над тим, щоб F-16 використовували 5–6 тис. 20-мм снарядів на добу.

"Ми вчора контактували з польською стороною, з прем’єр-міністром. Завтра також будемо розмовляти з Дональдом (Туском – ред.), з Еммануелем (Макроном – ред.)", – зазначив він.

За словами президента, найвищий результат – 30% збиття – зараз показали дрони-перехоплювачі "Барс".

Також встановлюються турелі для протидії: 12 встановлено в Києві, ще 8 планується, 50 встановлено в області.

"Росія хоче порушити сполучення між лівим і правим берегами, спричинити колапс і змусити людей виїжджати з великих міст, насамперед із Києва", – попередив глава держави.

Президент також додав, що Україна відповідатиме на удари по своїй інфраструктурі.

"Вони били, ми дали їм гідну відповідь. Зараз вони б’ють по мостах. Невже вони думають, що ми не будемо відповідати?", - підсумував він.

дрон
/ Главред

Чому російські війська атакують київські мости

Офіцер командування штурмових військ Денис Ярославський вважає, що удари Росії по мостах у Києві можуть бути пов’язані з ширшою стратегією тиску на великі українські міста.

На його думку, мова може йти не лише про спробу вивести з ладу окремі переправи. Пошкодження ключових об’єктів транспортної системи може ускладнити пересування містом, порушити логістичні ланцюги та створити проблеми для нормального функціонування всієї столичної агломерації.

Ярославський також заявив, що російська сторона розглядає мости як важливі цілі й неодноразово заявляла про намір завдавати по них ударів.

За словами офіцера, атаки на міську інфраструктуру можуть бути частиною спроби максимально ускладнити життя великих міст. Він зазначив, що російські представники відкрито говорять про необхідність ударів по мостах Києва і вважають їх одним із пріоритетних напрямків.

Як вважає Ярославський, регулярні атаки на важливі транспортні об’єкти можуть призвести до серйозних перебоїв у роботі столиці, обмежити звичне пересування всередині міста та створити додаткові труднощі для його мешканців і служб.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

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Про персону: Денис Ярославський

Денис Ярославський - військовий юрист, офіцер ЗСУ, командир підрозділу розвідки Збройних Сил України.

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