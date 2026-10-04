Росія масово завдає ударів по мостах у Києві: Зеленський розповів про наслідки та подробиці

Під ударами опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області.

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Росія масово завдає ударів по мостах у Києві / Колаж "Главред", фото: скріншот із відео

Головне із заяви Зеленського:

Росія вночі запустила по Україні 135 ударних дронів

У Сумах загинула людина, ще шестеро отримали поранення

Зеленський анонсував важливі домовленості з Німеччиною

Російські війська вночі та вранці знову масово атакували Україну ударними безпілотниками. Під ударами опинилися Київ і одразу кілька областей країни. У результаті атаки є загиблий і поранені, пошкоджено цивільні та інфраструктурні об’єкти.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за ніч російські війська запустили 135 ударних дронів, причому понад 50 із них були реактивними.

відео дня

Під ударами опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області.

Росія знову завдала удару по Північному мосту в Києві

За словами Зеленського, вранці російський безпілотник знову атакував Північний міст у Києві.

Президент також повідомив про атаку на склад медичних препаратів у Сумах. У результаті удару загинула одна людина.

"Дронами атакували звичайний склад медичних препаратів у Сумах. На жаль, одна людина загинула. Висловлюю співчуття рідним і близьким", - заявив глава держави.

У Дніпрі, за інформацією президента, удар припав на підприємство зв’язку. Загалом у результаті російських атак поранення отримали шестеро людей.

Зеленський наголосив, що серед цілей російських ударів знову опинилися об’єкти, безпосередньо пов’язані з повсякденним життям українців.

"І серед головних цілей цих терористів, як завжди, звичайні житлові будинки, критична інфраструктура - все, що становить звичайне повсякденне життя", - заявив президент.

У низці населених пунктів після атак виникли перебої з електропостачанням. На місцях влучень і руйнувань працюють відповідні служби.

Понад 1900 ударних дронів за тиждень

Зеленський також оприлюднив масштаби російських повітряних атак на Україну за останній тиждень.

За його словами, за цей період російські війська застосували понад 1900 ударних безпілотників, близько 1700 керованих авіабомб і 25 ракет.

Особливу увагу президент звернув на різке збільшення кількості реактивних безпілотників. Лише за тиждень, згідно з його заявою, Росія застосувала понад 800 реактивних дронів.

"Росія має відповісти за цю ескалацію", - наголосив Зеленський.

Глава держави закликав партнерів не залишати Україну наодинці з російськими повітряними атаками. За його словами, протидія їм вимагає спільних рішень і подальшого зміцнення української протиповітряної оборони.

Мерц прибув до Києва: Зеленський анонсував важливі домовленості

На тлі чергової масованої атаки до Києва з візитом прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зеленський подякував Німеччині за підтримку України та її внесок у захист українського повітряного простору.

"Країна, яка послідовно демонструє лідерство у захисті життів українців та українок від російських ударів. Ми вдячні за всю підтримку", - заявив президент.

За його словами, під час візиту сторони готують нові рішення, які мають розширити можливості України та Європи щодо захисту від повітряних загроз.

"Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом", - наголосив Зеленський.

Які саме угоди планується укласти за підсумками переговорів із Мерцем, президент у своїй заяві не уточнив.

Таким чином, візит німецького канцлера відбувається на тлі нової масштабної російської повітряної атаки та різкого зростання використання реактивних безпілотників. Однією з центральних тем переговорів Києва та Берліна, судячи із заяви Зеленського, стане подальше посилення можливостей України щодо захисту від російських ударів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Країна-агресор Росія вдень 2 жовтня атакувала Харків кабусами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали ударів по приватних будинках міста. Один із ворожих кабусів влучив у житловий будинок.

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