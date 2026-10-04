Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія масово завдає ударів по мостах у Києві: Зеленський розповів про наслідки та подробиці

Сергій Кущ
4 жовтня 2026, 12:09
google news Підпишіться
на нас в Google
Під ударами опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області.
Росія масово завдає ударів по мостах у Києві
Росія масово завдає ударів по мостах у Києві / Колаж "Главред", фото: скріншот із відео

Головне із заяви Зеленського:

  • Росія вночі запустила по Україні 135 ударних дронів
  • У Сумах загинула людина, ще шестеро отримали поранення
  • Зеленський анонсував важливі домовленості з Німеччиною

Російські війська вночі та вранці знову масово атакували Україну ударними безпілотниками. Під ударами опинилися Київ і одразу кілька областей країни. У результаті атаки є загиблий і поранені, пошкоджено цивільні та інфраструктурні об’єкти.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за ніч російські війська запустили 135 ударних дронів, причому понад 50 із них були реактивними.

відео дня

Під ударами опинилися Київ, Дніпропетровська, Харківська, Донецька, Сумська та Запорізька області.

Росія знову завдала удару по Північному мосту в Києві

За словами Зеленського, вранці російський безпілотник знову атакував Північний міст у Києві.

Президент також повідомив про атаку на склад медичних препаратів у Сумах. У результаті удару загинула одна людина.

"Дронами атакували звичайний склад медичних препаратів у Сумах. На жаль, одна людина загинула. Висловлюю співчуття рідним і близьким", - заявив глава держави.

У Дніпрі, за інформацією президента, удар припав на підприємство зв’язку. Загалом у результаті російських атак поранення отримали шестеро людей.

Зеленський наголосив, що серед цілей російських ударів знову опинилися об’єкти, безпосередньо пов’язані з повсякденним життям українців.

"І серед головних цілей цих терористів, як завжди, звичайні житлові будинки, критична інфраструктура - все, що становить звичайне повсякденне життя", - заявив президент.

У низці населених пунктів після атак виникли перебої з електропостачанням. На місцях влучень і руйнувань працюють відповідні служби.

Понад 1900 ударних дронів за тиждень

Зеленський також оприлюднив масштаби російських повітряних атак на Україну за останній тиждень.

За його словами, за цей період російські війська застосували понад 1900 ударних безпілотників, близько 1700 керованих авіабомб і 25 ракет.

Особливу увагу президент звернув на різке збільшення кількості реактивних безпілотників. Лише за тиждень, згідно з його заявою, Росія застосувала понад 800 реактивних дронів.

"Росія має відповісти за цю ескалацію", - наголосив Зеленський.

Глава держави закликав партнерів не залишати Україну наодинці з російськими повітряними атаками. За його словами, протидія їм вимагає спільних рішень і подальшого зміцнення української протиповітряної оборони.

Мерц прибув до Києва: Зеленський анонсував важливі домовленості

На тлі чергової масованої атаки до Києва з візитом прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зеленський подякував Німеччині за підтримку України та її внесок у захист українського повітряного простору.

"Країна, яка послідовно демонструє лідерство у захисті життів українців та українок від російських ударів. Ми вдячні за всю підтримку", - заявив президент.

За його словами, під час візиту сторони готують нові рішення, які мають розширити можливості України та Європи щодо захисту від повітряних загроз.

"Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупиняти разом", - наголосив Зеленський.

Які саме угоди планується укласти за підсумками переговорів із Мерцем, президент у своїй заяві не уточнив.

Таким чином, візит німецького канцлера відбувається на тлі нової масштабної російської повітряної атаки та різкого зростання використання реактивних безпілотників. Однією з центральних тем переговорів Києва та Берліна, судячи із заяви Зеленського, стане подальше посилення можливостей України щодо захисту від російських ударів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. У результаті першої з нічних атак загорівся дах бізнес-центру в центрі міста. Також під удар потрапила житлова багатоповерхівка.

Країна-агресор Росія вдень 2 жовтня атакувала Харків кабусами. Влучання зафіксовано у двох районах міста - Немишлянському та Слобідському. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що окупанти завдали ударів по приватних будинках міста. Один із ворожих кабусів влучив у житловий будинок.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні мост Володимир Зеленський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ змінює тактику масованих атак: Зеленський попередив про найгірший сценарій

РФ змінює тактику масованих атак: Зеленський попередив про найгірший сценарій

16:31Україна
Мінус два винищувачі на $150 млн: СБУ уразила Су-35 та Су-34 за 500 км від України

Мінус два винищувачі на $150 млн: СБУ уразила Су-35 та Су-34 за 500 км від України

16:28Війна
Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд: Зеленський розкрив деталі

Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд: Зеленський розкрив деталі

15:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Про туалетний папір можна забути: у світі стає популярною цікава альтернативна

Про туалетний папір можна забути: у світі стає популярною цікава альтернативна

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

"Ми готові до припинення вогню": Україна розглядає індійський план перемир'я

"Ми готові до припинення вогню": Україна розглядає індійський план перемир'я

Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця, що п'є воду, за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця, що п'є воду, за 49 с

Останні новини

16:35

Навіщо класти вату на підвіконня в жовтні: несподівана користь для дому

16:31

РФ змінює тактику масованих атак: Зеленський попередив про найгірший сценарій

16:28

Мінус два винищувачі на $150 млн: СБУ уразила Су-35 та Су-34 за 500 км від України

15:45

Фінансовий гороскоп на тиждень 5–11 жовтня: Дівам — прибуток, Тельцям — шанс

15:43

Ніякий не "пратівний": як правильно сказати про щось дуже неприємне українською

РФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицеюРФ атакує мости Києва: Беспалов розповів, що буде зі столицею
15:41

Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд: Зеленський розкрив деталі

15:21

Навіщо кип'ятити шкірку цитрусових у жовтні: невідомий домашній лайфхак

14:47

Як навчити дитину виконувати домашні завдання самостійно - поради психолога

14:40

Китайський гороскоп на завтра, 5 жовтня: Коням - оновлення, Щурам - удача

Реклама
14:12

Ворог посилить обстріли не лише Києва: в РФ перейшли до цинічних погроз Україні

13:54

Навіщо класти пакети з водою в морозилку: британський метод економії

13:41

Малина та ожина будуть усипані ягодами: що додають у лунку восени

13:20

Тепліше чи ні: чи варто зачиняти двері між кімнатами під час холодівВідео

13:07

Буде як нова: на якому режимі прати ковдру в домашніх умовах

12:49

Гороскоп на завтра, 5 жовтня: Ракам - радість, Козорогам - досягнення

12:47

Яна Сергіївна Рудковська — біографія, досьє, шлях у бізнесі, інвестиції та девелопмент досьє

12:29

Спатифілум у жовтні: куди переставити вазон і як уникнути пожовклого листя

12:26

Що треба зробити з батареями в жовтні перед початком опалювального сезону

12:13

"ПриватБанк" розпочав фінансовий моніторинг українців — люди залишаються без рахунків

12:09

Росія масово завдає ударів по мостах у Києві: Зеленський розповів про наслідки та подробиці

Реклама
12:06

Китайський гороскоп на 5–11 жовтня: Тиграм — успіх, Драконам — застереження

11:58

Популярний російський співак-путініст зламав руку своїй дружині

11:39

Сили оборони доставили тонни їжі голодним людям в Олешках і врятували тварин

11:33

Троянди цвістимуть пишніше наступного року: що потрібно зробити в жовтні

11:09

Навіщо змішувати часник з лавровим листом: ефект здивує вже за 3 дні

10:51

Любовний гороскоп на 5–11 жовтня: Тельцям — відвертість, Водоліям — романтика

10:50

Росія атакувала Північний міст у Києві прямо під час руху автомобілів

10:37

Від +26 градусів до різкого похолодання: коли в Україні зміниться погода

10:06

РФ скинула на Суми одразу 5 КАБів: пошкоджена багатоповерхівка, є поранені

09:51

РФ змінює тактику: Кремль пішов на новий крок, щоб змусити Україну капітулювати

09:43

Україна повернула танки на фронт після дворічної паузи: The Telegraph розкрив тактику

09:14

Питання життя і смерті: Сімоньян ледь чутним голосом зробила екстрену заяву

09:11

Страва, яку зметуть першою: фантастичний салат з печериць

08:39

Коливання сягнуть майже 5-бального рівня: коли магнітні бурі охоплять Землю

08:28

Росія атакує київські мости новими дронами: що задумала бригада "Варяг"Погляд

08:27

Чоловік публічно принизив Корольову та показав фото, де її неможливо впізнати

08:21

Канцлер Німеччини Мерц несподівано прибув до Києва: що він заявив після приїзду

08:09

"Ми готові до припинення вогню": Україна розглядає індійський план перемир'я

08:02

Гороскоп Таро на завтра, 5 жовтня: Овнам — втрата грошей, Близнюкам — межі

07:44

Таємниця, якій 27 років: що сказав Чарльз у ніч загибелі Діани

Реклама
07:38

Вибухи і вогонь в небі: дрони атакували військові аеродроми в Адигеї та Криму

05:00

Життя перевернеться з ніг на голову: трьох знаків зодіаку чекає новий етап

04:09

Про туалетний папір можна забути: у світі стає популярною цікава альтернативнаВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця, що п'є воду, за 49 с

03:34

У одного знака в житті розпочнеться вдалий період: гороскоп Таро на жовтень 2026Відео

01:20

Вчені вирахували дату "судного дня": скільки часу залишилося до фатальної години

03 жовтня, субота
23:27

Загроза удару балістики: у Мережі назвали, які області "на прицілі" РФ

22:38

Японський трюк для заїдаючого замка: знадобиться лише один олівець

22:23

Сусідські кішки облюбували чужий сад: садівник розповів, як відлякувати тварин

22:00

Три знаки зодіаку з головою поринуть у кохання: на кого чекають зміни у жовтні

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти