22 тисячі людей залишилися без світла: дрон РФ влучив в енергооб’єкт на Полтавщині

Попередньо, жертв і постраждалих внаслідок удару немає.

https://glavred.net/energy/22-tysyachi-chelovek-ostalis-bez-sveta-dron-rf-popal-v-energoobekt-na-poltavshchine-10801469.html Посилання скопійоване

На Полтавщині дрон влучив в енергооб’єкт / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ДТЕК

Головне:

БпЛА влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури на Полтавщині

Через атаку без електрики залишилися близько 22 тисяч споживачів

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання

У Полтавській області внаслідок атаки російського безпілотника зафіксували влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. Через пошкодження без електропостачання тимчасово залишилися близько 22 тисяч споживачів.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

відео дня

"Зафіксовано влучання БпЛА по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки тимчасово без світла залишилися близько 22 тисяч абонентів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОВА, фахівці АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.

Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Який план РФ щодо ударів по енергетиці

Міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що Росія вже підготувала детальні плани нової кампанії ударів по українській енергетиці на зимовий період.

За його словами, українська сторона отримала від спецслужб матеріали, здобуті з російського боку, і вони свідчать про комплексну підготовку ворога до атак не лише на електростанції, а й на системи тепло-, водопостачання та водовідведення.

Він додав, що окремі сценарії розроблені для Києва, Харкова, Одеси та інших українських міст із населенням понад 500 тисяч людей.

"Стратегія дій російських терористів на цю зиму вразила партнерів, як і нас, своїм цинізмом, своїм таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику", - наголосив Шмигаль.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці - останні новини за темою

Главред писав, що Росія змінила фокус атак на українську енергетику та намагається ізолювати Київський енергетичний регіон від загальної енергосистеми. Водночас говорити про початок принципово нового етапу ударів або критичну ситуацію наразі немає підстав. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

Нагадаємо, 30 вересня рФ завдала ракетних і дронових ударів по великій теплоелектроцентралі та інших енергооб'єктах Києва, розпочавши нову зимову кампанію проти енергосистеми України раніше, ніж прогнозували українські чиновники. Кілька районів столиці залишилися без електрики та води, а перехоплений російський план передбачає до 1000 ракет, дронів і бомб для ударів по енергетиці та водопостачанню.

Раніше, 24 вересня, у компанії "Укренерго" поінформували про знеструмлення у восьми областях України, де фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. У відомстві уточнили, що ремонтні бригади працюють виключно в районах із безпечною обстановкою, а ранкове навантаження на мережу зросло на 1,8% порівняно з попереднім днем.

Читайте також:

Про джерело: Полтаваобленерго Полтаваобленерго - здійснює виробництво, передачу та постачання електричної та теплової енергії в Полтавському регіоні. Компанія обслуговує 43628 км електромереж, 10137 підстанцій. АТ "Полтаваобленерго" забезпечує енергопостачання 746 тис. споживачів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред