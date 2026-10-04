Після чуток про розлучення: Обама публічно зробив важливе зізнання

Барак Обама та Мішель, як і раніше, разом уже багато років.

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Барак Обама та Мішель Обама - дуже харизматична пара / колаж: Главред, фото: instagram.com/barackobama

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У якому статусі зараз перебуває пара

Що сказав екс-президент

Колишній американський президент Барак Обама та його дружина Мішель відзначили 34-ту річницю весілля і публічно підтвердили, що їхні стосунки залишаються міцними, незважаючи на нещодавні чутки про розлад.

Як пише Page Six, Барак опублікував у соцмережах зворушливе фото з дружиною та зізнався, що, як і раніше, вважає себе "найщасливішою людиною у світі", перебуваючи поруч із нею. У відповідь Мішель поділилася добіркою архівних і нових знімків з їхнього життя - від весілля до останніх спільних подорожей - і написала, що їхнє кохання "з роками стає лише сильнішим".

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Мішель Обама та Барак Обама разом уже багато років/ ua.depositphotos.com

Приводом для обговорень раніше стали рідкісні появи Барака на публічних заходах без дружини. Це породило чутки про можливі проблеми в шлюбі, однак пара вже спростовувала їх, зокрема з гумором.

Обама та його дружина разом з 1992 року й виховують двох доньок. Протягом більш ніж трьох десятиліть їхній союз не раз опинявся в центрі уваги, але, судячи з останніх заяв, вони, як і раніше, залишаються однією з найміцніших пар у публічному просторі.

Джерела зазначають, що пара свідомо підтримує публічний образ єдності, демонструючи взаємну підтримку та повагу навіть після відходу з політики.

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Про особу: Мішель Обама Мішель Обама - американська адвокатка, дружина 44-го президента США Барака Обами. Мішель Обама - перша в історії перша леді США афроамериканського походження. В американській пресі її часто порівнюють із Жаклін Кеннеді та принцесою Діаною. Посіла 93-тє місце у списку Maxim Top 100 у 2009 році. У 2010 році посіла перше місце в рейтингу 100 найвпливовіших жінок світу, складеному журналом Forbes. У 2016 році вийшов фільм "Саутсайд з тобою", основою подій якого є перша зустріч майбутньої першої леді з Бараком Обамою влітку 1989 року. Картина базується на мемуарах Барака Обами. Член Американської академії мистецтв і наук (2019). У грудні 2019 року посіла третє місце у списку найбільш високооплачуваних письменників 2019 року за версією американського журналу Forbes із доходом у 36 млн доларів від продажу своєї книги "Становлення" (англ. Becoming), повідомляє Вікіпедія.

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