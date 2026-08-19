Дрони завдали удару по РФ, під прицілом - великий оборонний об’єкт: подробиці

Безпілотники долетіли до Нижньогородської області та Башкортостану.

https://glavred.net/war/drony-udarili-po-rf-pod-pricelom-byl-krupnyy-oboronnyy-obekt-detali-10789556.html Посилання скопійоване

Атака дронів на Дзержинськ - БПЛА завдали удару по заводу ім. Свердлова / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, російські ЗМІ

Коротко:

Дрони атакували Дзержинськ і Башкортостан

У Дзержинську спалахнула пожежа на оборонному заводі

В Уфі безпілотники впали на промислову зону

У ніч на 19 серпня мешканці Дзержинська Нижньогородської області повідомляли про масовану атаку БПЛА та густий дим над містом. Також дрони долетіли до Уфи в Башкортостані.

Вночі моніторингові ресурси повідомляли про загрозу масованої атаки безпілотників у Нижньогородській області. Як повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на очевидців, у Дзержинську БПЛА влучив у житловий багатоквартирний будинок у ЖК "Молодіжний Deluxe".

відео дня

Наслідки атаки на Дзержинськ / t.me/astrapress

З високою ймовірністю джерело задимлення в Дзержинську знаходилося на території заводу ім. Свердлова - одного з найбільших російських виробників вибухових речовин.

Завод розташований у західній частині Дзержинська, приблизно за п’ять кілометрів від багатоквартирного будинку, пошкодженого БПЛА.

ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова" - містоутворююче підприємство Дзержинська, що входить до військово-промислового комплексу Росії. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії з понад 100-річною історією.

Підприємство включено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". 23 червня 2023 року завод включено до санкційного списку країн Євросоюзу, також завод перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Завод уже неодноразово ставав ціллю атак українських БПЛА. Зокрема, дим після атаки дронів було зафіксовано в районі заводу імені Свердлова 30 квітня.

Атака на Уфу

Вранці 19 серпня глава Республіки Башкортостан Радій Хабіров заявив про атаку на промислові підприємства Уфи.

"Усього безпілотників було шість, чотири з них збили. Один впав у промисловій зоні, виник невеликий пожежа, зараз ми її гасимо", - написав російський чиновник.

Крім того, за його словами, ще один БПЛА влучив у житловий будинок у мікрорайоні Затон. Пошкоджено скління на верхніх поверхах, також уламки та осколки впали на припарковані автомобілі. Постраждала одна людина, її госпіталізували.

Атаки на Росію - новини

Як писав Главред, в ніч на 18 серпня в Москві та Московській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Дрони атакували столицю РФ та Підмосков’я.

У ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли про "приліт" ракети по підприємству "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - одному з ключових російських центрів розробки ракет-носіїв і космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.

Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Самарській області країни-агресора Росії були уражені центр "Прогрес", який є підприємством "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.

11 серпня в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.

Вранці 10 серпня дрони було зафіксовано в Татарстані, а саме - у Нижньокамську та Чистополі.

Вночі 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Зокрема, горіли Сизранський НПЗ та Ільський НПЗ.

Інші новини:

Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред