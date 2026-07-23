'Уголос цього ніхто не каже': Загородній розкрив таємну мету ударів по НПЗ

Економічний експерт Тарас Загородній заявив, що Україна не зупинятиме атаки на російські НПЗ.

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Паливна криза Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/exilenova_plus

Ключові тези Загороднього:

Україна нарощує виробництво дронів до 20 млн на рік

РФ втрачає врожай і 20% експорту пшениці

Паливну галузь РФ не відновлять раніше ніж за рік

Україна не планує зупиняти удари по російській енергетичній інфраструктурі. Збільшення виробництва українських дронів та розвиток ракетних можливостей можуть дозволити завдавати ще більшої шкоди об’єктам нафтової галузі РФ. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Україна в цій справі не зупиниться. Сподіваюся, у нас припинять обшукувати оборонні компанії (з обшуками приходили до Fire Point, Vyriy, Української бронетехніки тощо), адже наша оборонна промисловість має працювати без жодних перешкод. Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос – ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", - наголосив Загородній.

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Проблеми з паливом позначаються не лише на зборі врожаю, а й на морській логістиці зернового експорту РФ. За словами Загороднього, це запускає ланцюгову реакцію для аграрного сектору та бюджету Росії.

"Уже зараз у Росії серйозні проблеми з паливом, через що неможливо вчасно зібрати врожай. Це означає, що частину врожаю Росія втратить. Перекрито рух суден в Азовському морі, а це означає втрату 20% експорту пшениці, і, відповідно, мінус валютна виручка. Доведеться складувати зерно, адже незрозуміло, куди його подіти, а це означає, що врожай зіпсується. За цим неминуче послідує внутрішнє зростання цін", - пояснив Загородній.

Чому РФ не зможе швидко відновити пошкоджені НПЗ

Загородній зазначив, що навіть у разі припинення бойових дій Росії буде складно швидко відновити пошкоджені нафтопереробні заводи. За його словами, ремонт таких об’єктів може зайняти щонайменше рік, а також залежатиме від можливого скасування санкцій і доступу до необхідного обладнання.

"Навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване", - зазначив експерт.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про те, як посилиться паливна "гойда" в Росії восени та взимку, і як удари по НПЗ наближають РФ до катастрофи:

На думку Загороднього, нинішні процеси в РФ нагадують ситуацію, яка передувала розпаду Радянського Союзу. Він вважає, що удари по енергетичному сектору та порушення роботи тилової інфраструктури можуть створити в Росії серйозні внутрішні проблеми.

"Україна веде Росію до економічної катастрофи. Там уже відбувається те саме, що було в Радянському Союзі перед розпадом. Тому дуже цікаво, як у РФ переживуть осінь. А якщо інтенсивність наших ударів зросте, то буде цікаво, як у них пройде друга половина серпня. Побачимо, чи пошириться все те, що зараз відбувається в Криму, на Краснодарський край та інші регіони РФ. Адже дії України ведуть до хаосу в тилу РФ", - зазначив Загородній.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Експерт додав, що навіть гіпотетичне припинення бойових дій уже не врятує паливну галузь РФ від довгострокових наслідків.

"І навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції. І це лише один фактор. Тож Росія рухається до катастрофи, яка загрожує її цілісності", - пояснв він.

Як США допомагають Україні завдавати ударів по НПЗ у Росії - пояснення експерта

США допомагають Україні завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах завдяки супутниковій розвідці та даним про розташування цілей, в інтерв’ю Главреду заявив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За його словами, американські розвідувальні дані допомагають визначати точні координати об’єктів і прокладати маршрути для українських дронів, щоб обходити російські системи протиповітряної оборони.

"Йдеться насамперед про супутникову розвідувальну інформацію, яку США надають Україні, тобто точні координати цілей та шлях, як до цих цілей потрапити. Наші дрони атакували Омський НПЗ – це приблизно за 2,5 тисячі км, за Уралом. Щоб дістатися туди, потрібно оминути численні російські системи ППО. А їх на цьому маршруті дуже багато", - наголосив Володимир Фесенко.

Експерт зазначив, що така допомога відповідає інтересам Вашингтона, оскільки Росія залишається потенційним військовим суперником США. За його словами, удари по стратегічних об’єктах РФ також дозволяють послаблювати військово-економічний потенціал країни-агресора.

Удари по російських НПЗ - новини за темою

Нагадаємо, українські дрони 14 липня вразили один із найбільших НПЗ Росії - "Салаватнафтооргсинтез" на Уралі. Через пошкодження двох головних установок переробки завод зупинив роботу.

Також 17 липня українські військові уразили російський сторожовий корабель у Керчі, два танкери та буксир у Чорному й Азовському морях, які, за даними Генштабу, використовувалися для обходу санкцій і забезпечення армії РФ. Крім того, під удар потрапили паливний термінал у Криму, нафтобаза в окупованому Шахтарську.

Як повідомляв Главред, у ніч на 22 липня безпілотники атакували Краснодарський і Ставропольський краї РФ. У Краснодарі спалахнула пожежа на одному з найбільших логістичних комплексів Wildberries, також повідомлялося про удар по НПЗ.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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