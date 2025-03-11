Зеленський провів зустріч з принцом Саудівської Аравії: про що вони говорили

Зеленський наголосив, що Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії.

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Візит Зеленського в Саудівську Аравію / колаж: Главред, фото: Офіс президента

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Зеленський подякував принцу Саудівської Аравії за підтримку України

Вони обговорили кроки й умови, які можуть закінчити війну

Українська команда залишається в Джидді для роботи з США

Володимир Зеленський провів зустріч із принцом Саудівської Аравії у Джидді. Про це президент України повідомив в телеграмі.

Зокрема, Зеленський подякував принцу за мудрий погляд на міжнародну ситуацію та за підтримку України.

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"Було дуже важливо почути слова впевненості в українському майбутньому. Обговорили всі основні питання порядку денного – як двостороннього, так і з іншими партнерами. Відзначив зусилля Мухаммада бін Салмана Аль Сауда, які допомагають наближати справжній мир. Саудівська Аравія надає дуже важливий майданчик для дипломатії, і ми це цінуємо", - підкреслив лідер країни.

Зокрема, було обговорено кроки й умови, які можуть закінчити війну та зробити мир надійним і тривалим.

"Особливо наголосив на питанні звільнення полонених і повернення дітей, що може стати одним із ключових заходів для встановлення довіри до дипломатичних зусиль. Значну частину розмови присвятили форматам гарантій безпеки. Цінуємо готовність Саудівської Аравії розвивати економічну співпрацю та інвестувати в Україну", - наголосив Зеленський.

Він також додав, що українська команда залишається в Джидді для роботи з американською командою у вівторок, 11 березня.

"Ми сподіваємось на практичний результат. Українська позиція на зустрічі буде абсолютно конструктивною", - йдеться в повідомленні.

Візит Зеленського в Саудівську Аравію - що відомо

Як повідомляв Главред, 10 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. За попередніми даними, разом із президентом України Володимиром Зеленським до Саудівської Аравії прибули Андрій Єрмак, Павло Паліса, Андрій Сибіга, Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський вважає, що зустріч між делегаціями України та США 11 березня повинна бути результативною. За його словами, це стосується і наближення миру, і продовження підтримки

Видання The Economis писало, що американська сторона заявляє, що мета переговорів - створити "рамки для мирної угоди і початкового припинення вогню". Однак з української сторони серед сподівань, є побоювання, що зустріч може бути шантажем, тактикою затягування часу або спробою Трампа домогтися поступок, вигідних Росії.

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