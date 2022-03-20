"Нікуди ми не дзвонили": мати агресора відмовилася боротися за сина, який потрапив в український полон

Полонені російські військові

Черговий російський окупант, потрапивши в полон до бійців ЗСУ, попросив своїх родичів звернутися до командування армії агресорів ‒ щоб ті допомогли його визволити. Однак пізніше з'ясувалося, що ніхто з його сім'ї так нікуди і не подзвонив. Запис розмови загарбника з матір'ю опублікував у Telegram радник керівника МВС України Антон Геращенко

"Та нічого ми не дзвонили, це я так тобі сказала", - сказала мати полоненого.

За словами жінки, про те, що військовослужбовець РФ потрапив у полон, знає тільки вона, його батько і бабуся.

"Скільки ж в Росії таких живих мерців, для яких не існує ні кровних зв'язків, ні моральних цінностей? Які спокійно сплять, в той час як тіла їхніх синів обгризають бродячі собаки. Зомбіапокаліпсіс якийсь", – написав Геращенко.

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Нагадаємо, раніше російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

"Твердили, що будуть навчання в полях на території Росії. Нас обдурили", - заявив строковик Олександр Морозов. За його словами, строковиків на території України були сотні.

"Молодих хлопців кинули під Ромни Сумської області і сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася", - додав полонений.