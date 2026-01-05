Харків та Дніпро трясе від вибухів: РФ атакує міста ракетами і дронами, деталі

Відомо про пошкоджене підприємство в Дніпрі.

Вибухи в Харкові та Дніпрі / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Коротко:

У Харкові та Дніпрі пролунали вибухи через атаку РФ

Відомо про п’ять ракетних ударів по Харкову

Внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа

Вдень у понеділок, 5 січня, країна-агресор Росія завдала ударів по Харкову та Дніпрі. У містах прогриміли гучні вибухи.

В Повітряних силах ЗСУ попереджали про БпЛА курсом на Дніпро зі сходу та бойову роботу по ворожих БпЛА в Харкові.

Вибухи в Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про чотири ракетні удари по місту.

"Зафіксовано удар по місту - попередньо, по промзоні Слобідського району", - написав він.

Пізніше він повідомив про ще один удар по місту, приблизно той же район.

О13:14 Терехов заявив про пʼятий удар по місту.

Варто додати, що моніторингові канали інформували, що по Харкову і району з 12:45 було запущено щонайменше 5 балістичних ракет з Білгородщини.

Вибухи в Дніпрі

Заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Владислав Гайваненко розповів, що внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа.

За його словами, пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач.

"Станом на цю хвилину інформація про загиблих чи постраждалих не надходила", - підкреслив він.

Водночас, місцеві ЗМІ публікують відео, на якому видно, як "Шахед" зачепився за дроти та вибухнув.

Вибух "Шахеда" в Дніпрі – відео:

Росія змінює тактику ударів по Україні

Військовий аналітик Олег Жданов вже розповідав, що російська армія змінила підхід до нанесення ударів по Україні.

Він підкреслив, що якщо раніше обстріли розподілялися відносно рівномірно по всій країні, то зараз Москва робить ставку на точкову концентрацію сил.

На його думку, такий підхід дозволяє зосередити велику кількість ракет і дронів на одному напрямку, створюючи надмірне навантаження на систему протиповітряної оборони.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Російські удари - останні новини України

Як повідомляв Главред, у ніч на 5 січня російська окупаційна армія атакувала дронами Київ і область. У Фастівському районі Київської області загинула людина, також через ворожу атаку знеструмлено Славутич, багато пошкоджень.

Також країна-агресор Росія атакувала Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Ураження зазнало приватне підприємство на околиці міста. Зафіксовано пряме влучання в приватний житловий будинок, унаслідок чого виникла пожежа.

Повітряні сили повідомляли, що з 18:00 4 січня противник атакував територію України дев'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М" і зенітними керованими ракетами С-300 з території Брянської та Воронезької областей РФ.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

