Третя світова війна вже почалась: Буданов зробив тривожну заяву щодо України

Керівник Офісу президента заявив, що попри глобальні події навколо Ірану та невизначеність, переговорний процес щодо війни в Україні триває.

Буданов зробив заяву про Третю світову і хід переговорів з РФ

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Третя світова війна йде вже давно. За його словами почалась вона саме з України Про це Кирило Буданов заявив, відповідаючи на запитання журналістів, передає Укрінформ.

Говорячи про можливе завершення, він зауважив, що це війна, тож передбачити результат наразі неможливо.

Під час спілкування з журналістами керівник Офісу президента також підкреслив, що не поділяє думку про те, що події в Ірані заблокували мирні переговори щодо України.

"Як вона (війна в Ірані — ред.) його (переговорний процес — ред.) заблокувала, коли я тільки повернувся з перемовного процесу", — сказав глава ОП у відповідь на питання.

Водночас він визнав, що через загострення ситуації на Близькому Сході увага світу частково змістилася з українського питання, і чим більше глобальних подій відбувається, тим складніше Україні залишатися у фокусі.

Окремо Буданов прокоментував переговори з російською стороною. Він наголосив, що займається лише тими справами, в які вірить, і попри можливі різні результати, переконаний у доцільності переговорного процесу.

Відповідаючи на питання про головну перешкоду в переговорах — тему Донбасу, він іронічно зазначив, що відповідь очевидна.

На завершення він додав, що наразі немає труднощів для проведення зустрічей із російською стороною, згадавши, що попередній раунд переговорів відбувався у форматі за участі України та США.

"Проблема в кінцевому результаті. Вас же зрештою цікавить, мабуть, не те, скільки разів я з ким поговорю, а те, чим ми завершимо. Правильно? Ну от і все", — резюмує Буданов.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США можуть надати Україні гарантії безпеки лише за умови, що Київ погодиться передати Росії всю територію Донецької та Луганської областей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Водночас перемовини між українською та американською делегаціями щодо завершення війни були змістовними, однак наразі не дали відчутного результату. Як зазначив речник МЗС Георгій Тихий, ключовою перепоною залишається позиція Росії.

Крім того, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Володимир Зеленський і Володимир Путін перебувають на етапі, близькому до досягнення мирної угоди.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

