Угода між Зеленським і Путіним про мир: Трамп зробив гучну заяву

Дональд Трамп вважає, що президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін близькі до укладення мирної угоди.

Дональд Трамп заявив про наближення до мирної угоди

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенти України та РФ Володимир Зеленський і Володимир Путін близькі до укладення мирної угоди.

Про це він заявив журналістам на брифінгу після церемонії приведення до присяги міністра внутрішньої безпеки, яку транслював YouTube-канал Білого дому.

"Що ж, ми хотіли б побачити, як президент Путін і президент Зеленський сядуть за стіл переговорів і укладуть угоду", - підкреслив американський лідер.

При цьому він також заявив, що укладенню угоди не сприяє ворожнеча між Зеленським і Путіним.

"Я думаю, вони близькі до цього, але я вже давно кажу, що кожна з восьми воєн, які я припинив, мала б бути складнішою, ніж ця", — сказав Трамп, додавши, що ворожнеча між Путіним і Зеленським не сприяє укладенню угоди.

Переговори про мир - новини за темою

Нагадаємо, раніше Главред писав, що черговий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію навколо Ірану. Поки що немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі, однак Україна готова відновити переговори, як тільки дозволить ситуація з безпекою.

Раніше спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що в мирних переговорах між Україною та Росією в найближчі тижні очікується додатковий прогрес. Він підкреслив, що робота над мирною угодою триває, а переговори вже дали результат.

Як повідомлялося, у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що в Кремлі намагаються використати ситуацію на Близькому Сході, щоб створити інформаційну основу для звинувачень США у можливому зриві мирних переговорів щодо України.

Читайте також:

Про персону: Ігор Рейтерович Ігор Вячеславович Рейтерович - кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму

Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. У 1999 – 2002 рр. працював політичним аналітиком в Агентстві стратегічних досліджень і технологій "ВІКНА". У 2003 – 2006 рр. обіймав посаду провідного політичного аналітика БФ "Співдружність", заступника головного редактора журналу "Національний інтерес", головного редактора "Короткого огляду інформаційного простору України". Починаючи з 2006 року присвятив себе науковій та викладацькій діяльності. З 2021 року – доцент кафедри парламентаризму Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби Київського національного

університету імені Тараса Шевченка.

