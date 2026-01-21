Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

Трамп заявив, що Україна та Росія зацікавлені у досягненні угоди та наголосив, що саме завдяки його адміністрації не допустити Третьої світової.

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського і Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, УНІАН

Про що сказав Трамп:

Путін і Зеленський ненавидять одну одного

Вони будуть дурнями, якщо не погодяться на угоду

Росія та Україна хочуть закінчення війни

Президент США Дональд Трамп зазначив, що між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором і овєнним злочинцем Володимиром Путіним існує велика ворожнеча, що, на його думку, ускладнює мирне врегулювання конфлікту. Про це він повідомив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі

Трамп відповів на запитання про можливість укладення мирної угоди між Україною та РФ, зазначивши, що спершу вважав це завдання простим, враховуючи, що йому вже вдалося врегулювати вісім інших воєн. Він додав, що цим має займатися Організація Об’єднаних Націй, а не він особисто, але вірить, що конфлікт буде завершено і врятовано багато життів.

"Я вважаю, що вони зараз на тому етапі, коли можуть зійтися й укласти угоду. А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Це стосується обох. Я знаю, що вони не дурні, але якщо вони цього не зроблять – вони дурні. Я не хочу нікого ображати, але цю угоду треба укласти", – сказав глава Білого дому.

Трамп зазначив, що через дрони щотижня гине надто багато людей, і це неприпустимо. Він назвав нинішню ситуацію "кривавою війною" і закликав до її зупинення.

Він також знову повторив, що між президентом України Зеленським і главою кремлівського режиму Путіним існує "величезна ненависть", яка ускладнює досягнення домовленостей, проте обидві сторони зацікавлені у врегулюванні конфлікту.

"Я думаю, що Росія хоче укласти угоду. Я думаю, що Україна хоче укласти угоду. І ми намагатимемося довести цю угоду до кінця", – сказав він.

Трамп знову заявив, що має намір зустрітися з президентом України згодом.

Він також повторив, що Сполучені Штати надають значну підтримку європейським партнерам і висловив переконання, що без цієї допомоги Путін "пішов би до кінця".

"Думаю, це могла б бути Третя світова війна. Якщо говорити правду, якби була обрана Камала або Джо (Камала Гарріс і Джо Байден, – ред), … ми могли б отримати Третю світову війну", – додав Трамп.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф активно працює над врегулюванням ситуації, і президент США запевнив, що глобального конфлікту можна уникнути, а Третьої світової війни не буде.

Як агресивна політика Трампа вплине на Україну - думка експерта

Як писав Главред, кроки адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Венесуели, а також висунення територіальних претензій до Гренландії ставлять під сумнів засади чинного світового порядку й принципи міжнародного права. Про це заявив політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

Він зазначив, що для України такі тенденції є несприятливими. Ослаблення та руйнування усталеного міжнародного порядку підвищує вразливість держави, навіть попри те, що Україна не належить до найбільш слабких країн.

"Остаточний злам цього світового порядку і скасування правил гри створюють для нас серйозні ризики. Україна сьогодні не є найслабшою державою в світі, але ми вже четвертий рік у війні, ми виснажені, і нам, безумовно, було б дуже доречно апелювати саме до цих правил та їхнього дотримання. Тому все це створює для нас певні проблеми", - сказав Розумний.

Гренландія / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський має намір відвідати Давос уже завтра, 22 січня для переговорів з Трампом. Про це повідомляє видання Axios, посилаючись на анонімних українських посадовців.

Тим часом президент США Дональд Трамп виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. У своїй промові він згадав війну Росії проти України, контакти з Володимиром Путіним, а також анонсував майбутню розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас шлях до миру для України залишається непростим і не може бути швидким, однак перші ознаки поступу вже помітні. Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

