Трамп покликав Путіна до Ради миру і пригрозив Макрону через "ворожість"

Руслана Заклінська
20 січня 2026, 10:32
Трамп оприлюднив фрагмент приватного листування з Макроном.
Президент США різко розкритикував Макрона / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Трампа:

  • Путіна запросили до Ради миру
  • Макрона ніхто не хоче бачити
  • США можуть ввести 200% мита на французьке вино та шампанське

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що російського лідера Володимира Путіна запросили до Ради миру. Водночас Трамп пригрозив Франції економічною війною через відмову Емманюеля Макрона приєднуватися до нової організації. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами, передає Clash Report.

На пряме запитання, чи запросив президент США російського лідера до Ради миру, Трамп відповів лаконічно: "Так. Його запросили".

Також американський лідер різко розкритикував президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив про небажання приєднуватися до Ради миру. За словами Трампа, у разі "ворожої поведінки" з боку Парижа США можуть запровадити 200-відсоткові мита на французьке вино та шампанське.

"Ніхто його не хоче бачити, бо він дуже скоро залишить свою посаду. Якщо вповодитимуться вороже, я запроваджу 200% тариф на його вино та шампанське - і він погодиться", - сказав Трамп.

Дивіться відео із коментарями Трампа:

Трамп пригрозив митами Макрону / Фото: скріншот

Приватне листування з Макроном

Крім того, Трамп оприлюднив у соцмережі Truth Social фрагмент приватного листування з Макроном. У ньому французький президент наголошує на спільних позиціях щодо Сирії та Ірану, висловлює нерозуміння дій США стосовно Гренландії.

"Я не розумію, що ти робиш з Гренландією", - пише Макрон Трампу, згідно з фрагментом.

Також Макрон пропонує провести зустріч країн G7 у Парижі та організувати спільну вечерю.

"Я можу запросити українців, данців, сирійців і росіян для зустрічей на полях", – написав Макрон.

Рада миру
Рада миру / Инфографика: Главред

Яка ціна членства у Раді миру

Постійне членство в Раді миру передбачає значний фінансовий внесок. За інформацією Bloomberg, Дональд Трамп планує вимагати від країн, які претендують на статус постійних членів, внесок у розмірі 1 мільярд доларів. Саме цей платіж має гарантувати довгострокову участь у керівному органі та вплив на ключові рішення Ради.

Для інших держав передбачено інший формат участі - тимчасове членство строком на три роки без обов’язкового фінансового внеску. Усі кошти, отримані від постійних членів, планують спрямувати насамперед на відновлення Гази.

Рада миру Трампа - новини за темою

Нагадаємо, Рада миру діятиме до трьох років. США вже надіслали запрошення низці світових лідерів, зокрема з Аргентини та Канади. Водночас критики вважають, що ініціатива може зосередити надмірний контроль у руках Трампа та стати альтернативою ООН.

Також у США обговорюють створення Ради миру, яка має контролювати дотримання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Очолити орган планує Дональд Трамп, а до його складу можуть увійти представники України, Європи, НАТО та Росії.

Як повідомляв Главред, США запросили Володимира Путіна до Ради миру щодо Гази, Москва вивчає її. За даними Bloomberg, постійне членство в Раді може коштувати країнам $1 млрд, кошти планують спрямувати на відновлення Гази.

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Дональд Трамп Володимир Путін Еммануель Макрон Трамп новини
