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Трамп хоче угоду з "другом Володимиром": чому США не потрібна поразка РФ

Анна Ярославська
1 травня 2025, 11:44
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Микола Сунгуровський пояснив, у чому стратегія Дональда Трампа.
Трамп, Путин
Чому Трамп не хоче поразки Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, kremlin.ru

Головні тези:

  • Президент США хоче укласти велику угоду
  • Щоб викачувати з РФ ресурси, потрібні санкції проти РФ
  • Путін намацав слабке місце Трампа

Президент США Дональд Трамп не відмовився від ідеї укласти "велику угоду" з главою РФ Володимиром Путіним. Однак "велика угода має укладатися з великою фігурою", тому він не хоче поразки Путіна. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Експерт пояснив, у чому стратегія Трампа.

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"Трампу потрібна Росія, з якої можна качати ресурси і заробляти прибуток. Але для цього потрібно позбутися певних політичних ризиків з боку РФ, а значить - потрібно тримати Росію в "міцних рукавицях". Таким "міцним господарем" для нього є Путін. Саме тому Трамп закидає Путіна "пряниками" у вигляді поступок", - сказав Сунгуровський.

За його словами, щоб викачувати з РФ ресурси, Путін має виконувати всі його умови, а тут уже потрібні "батоги" у вигляді санкцій та інших обмежень.

"Ось така в нього стратегія "великого переговірника", великого укладача угод. Трамп мріє на цій сцені зіграти головну роль. Але, не знаючи ні Росії, ні України, ні Китаю, боюся, що він зламає не тільки зуби, а й шию на цьому терені. Адже кожен із цих гравців має власні інтереси, якими ніхто не бажає поступатися. І Трамп уже починає з цим стикатися", - додав Сунгуровський.

Водночас Путін намацав слабке місце Трампа і хоче остаточно нав'язати йому свою думку, мовляв, він господар. На кожну пропозицію Трампа він відповідає своєю - з додатковими умовами, і президент США до цього прислухається.

"Трамп не відкинув свою ідею фікс укласти "велику угоду" з "другом Володимиром". Але ж укладати угоду з лузером - себе не поважати (...) Трамп не хоче виглядати слабаком. Тому додає в угоду і неприйнятні для Росії пункти - наприклад, контроль над Запорізькою АЕС має перейти до США", - пояснив експерт.

Сунгуровський вважає, що перспективи у Трампа "дуже невтішні". Але проблема ще й у тому, що в цю гру він затягує й інших. І це головна загроза.

"Трампу потрібно постійно доводити... хоча, навряд чи він це зрозуміє. Він завжди каже, що Україна не має сильних карт. Але ми маємо постійно нагадувати йому, що в України є одна козирна карта, яку не переб'є жодна інша. Це - незламна воля українського народу до свободи і незалежності. І це доведено історією. Зокрема, починаючи з 2022 року", - резюмував він.

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Мирні переговори і санкції проти Росії - останні новини

Як писав Главред, спецпредставник президента США з питань України генерал Кіт Келлог заявив, що американська сторона готова частково погодитися на територіальні вимоги Кремля в переговорах щодо завершення війни Росії та України. Водночас Київ нібито готовий до фактичного визнання територіальних втрат.

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Один із ключових союзників президента Дональда Трампа в Сенаті США, республіканець Ліндсі Грем заявив, що 72 його колеги підтримають законопроєкт, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують у неї нафту, газ та інші ключові товари, якщо Володимир Путін не почне серйозні переговори про припинення війни в Україні.

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Хто такий Микола Сунгуровський

Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова.

У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище.

У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони.

У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства.

З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України.

З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова.

Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки.

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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