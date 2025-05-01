Чи здатен Трамп юридично визнати Крим російським: названо важливий нюанс

Зміна статусу Криму потребує не лише позиції Верховної Ради, а й загальноукраїнського референдуму.

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Чи визнає Трамп Крим російським / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео, facebook.com/DonaldTrump

Ключові тези:

Невизнання анексії Криму закріплено в багатьох законодавчих актах США

Щоб здійснити юридичне визнання Криму потрібно пройти через Конгрес США

Трамп не розуміє повної глибини або правових наслідків своїх кроків

Сполучені Штати в тому вигляді, в якому вони є зараз, не готові піти на юридичне визнання Криму російським. Про це в інтерв'ю Главреду сказав директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

"Просто Трамп не дає собі праці хоча б ознайомитися із законами Сполучених Штатів. Невизнання анексії Криму закріплено в багатьох американських законодавчих актах, зокрема в декларації 2018 року про політику невизнання, яку, до речі, він сам і підписав", - наголосив він. відео дня

За його словами, щоб здійснити юридичне визнання Криму потрібно пройти через Конгрес США. Крім того, це питання, яке стосується й України.

"Зміна статусу Криму потребує не лише позиції Верховної Ради, а й загальноукраїнського референдуму. Коли це проводити? І я даю 100%, що це не пройде ні через Верховну Раду, ні через референдум. Тобто, фактично, це - нездійсненна місія. Але Трамп, скажімо прямо, часто діє, не розуміючи повної глибини або правових наслідків своїх кроків. У нього в голові багато "тарганів", і ще більше охочих зіграти на цих "тарганячих перегонах", підштовхуючи його до дій, вигідних їм", - зауважив експерт.

Сунгуровський також додав, що Трамп, як актор, якому потрібно блищати, робить те, що йому здається ефектним.

"А що буде далі - його мало хвилює. На жаль, усе це проходить катком по долях мільйонів людей. І я думаю, що все це зрештою позначиться на його політичній кар'єрі", - підсумував директор військових програм Центру Разумкова.

Крим - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що тимчасово окупований Росією Криму залишиться під контролем Кремля за підсумками мирних переговорів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має достатньо зброї, щоб звільнити окупований Крим. Однак це не означає, що зараз партнери не можуть допомогти звільненню півострова.

Водночас, після слів американського лідера Дональда Трампа про те, що Крим нібито залишиться з Росією, у Кремлі раптово помітили, що їхня позиція щодо завершення війни начебто збігається з баченням США.

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Хто такий Микола Сунгуровський Микола Вікторович Сунгуровський (01 січня 1951, Москва) - військовий експерт і директор військових програм Центру Разумкова. У 1972 році закінчив Оренбурзьке вище військове зенітно-ракетне училище. У 1982 - Київську Академію протиповітряної оборони. У 1991 - Вищу школу підприємництва при Київському інституті народного господарства. З грудня 1999 року - координатор програм Українського центру економічних і політичних досліджень (нині-Центр Разумкова). До цього працював завідувачем відділу аналітичної служби апарату РНБО України. З лютого 2000-го - позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. З грудня 2006 року - директор військових програм Центру Разумкова. Полковник запасу. Стаж військової служби - 31 рік (з них половина - у науково-дослідних установах). Сфери діяльності - системологія, системний аналіз, стратегічне планування, методи аналізу та забезпечення національної безпеки. Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, автор понад 100 наукових праць.

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