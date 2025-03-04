Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський назвав точні вимоги Росії щодо завершення війни в Україні

Маріна Фурман
4 березня 2025, 21:18
1058
Президент України озвучив, за яких умов Росії не вдасться досягти своїх цілей, а мир буде справедливим.
Зеленский, Путин
Зеленський опублікував вечірнє звернення / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

Основне:

  • Росія не змінила своїх вимог щодо завершення війни
  • Кремлі надалі буде вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії

Російський диктатор Володимир Путін не змінював своїх вимог для завершення війни проти України. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, у країні-агресор РФ надалі будуть вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії.

відео дня

"Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що поки всі в Україні стоятимуть разом, ні в кого не вийде домогтися виконання таких умов, а мир буде гідним.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп 5 березня о 4-й ранку за київським часом виступить у Конгресі. Під час промови американський лідер може представити свої плани щодо завершення війни Росії проти України. Офіційні представники Білого дому розповіли Fox News, що промова Трампа під назвою "Відновлення американської мрії" буде складатися з чотирьох блоків.

Водночас лідер Штатів розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За словами урядовців та аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України, цитують CNN.

Пізніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі, які сталися минулої п’ятниці.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Володимир Путін
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини: ЗМІ назвали точну дату

США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини: ЗМІ назвали точну дату

21:50Світ
Зеленський назвав точні вимоги Росії щодо завершення війни в Україні

Зеленський назвав точні вимоги Росії щодо завершення війни в Україні

21:18Україна
Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто у списку

Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто у списку

20:40Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

Гороскоп на завтра 5 березня: Близнюкам - радісна новина, Рибам - успіх

Майже, як батько: колишній чоловік Ані Лорак показав доньку вперше за довгий час

Майже, як батько: колишній чоловік Ані Лорак показав доньку вперше за довгий час

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

Весна розчарує: якою буде погода в Україні в березні, квітні, травні

Весна розчарує: якою буде погода в Україні в березні, квітні, травні

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

Останні новини

22:32

Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

22:11

"Не він його придумав": дизайнерка одягу Зеленського висловилася про скандал у США

21:50

США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини: ЗМІ назвали точну дату

21:42

Забита раковина очиститься за 5 хвилин: експерт розповіла, що залити у злив

21:21

Який вигляд має син Ігоря Пелиха: хлопець освідчився коханій дівчині

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:18

Зеленський назвав точні вимоги Росії щодо завершення війни в Україні

21:15

Рослини будуть пишними і міцними: як зміцнити тонку розсаду помідорів і не тількиВідео

21:00

Тільки зганьбитеся: що вже не модно у 2025 році

20:54

Сотні тисяч боргу: у молодухи путініста Петросяна великі проблеми

Реклама
20:40

Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто у списку

20:19

ЗСУ розгромили базу РФ в Курській області: Генштаб розкрив подробиці

19:44

"Це тимчасова пауза": у США зробили заяву про військову допомогу Україні

19:40

Як правильно притримуватися Великого Посту – корисні рекомендації

19:28

Трамп презентує в Конгресі свій план завершення війни в Україні - Fox News

19:15

В одній країні вже дефіцит: чи чекати українцям росту цін на популярний продукт

19:02

Трагедія в родині Доллі Партон: Королева кантрі овдовіла

18:57

5 березня заборонено ходити в гості: яке церковне свято, прикмети

18:53

Садівники закликали додати кілька рослин у сад: вони замінять огорожуВідео

18:53

РФ найближчим часом відновить ракетні удари: українців попередили про небезпеку

18:19

ЗСУ завдали потужного удару по командному пункту окупантів – що відомо

Реклама
18:05

"Настав час зробити все правильно": Зеленський звернувся до Трампа

17:56

Один неправильний маневр – і штраф: тест ПДР, кого можна підібрати на дорозі

17:55

Як правильно обрізати малину навесні: 2 найважливіші дії має зробити кожен садівникВідео

17:39

Австралія може відправити миротворців в Україну: прем'єр зробив рішушучу заяву

17:30

Працюють, не покладаючи рук: ТОП-4 трудоголіка серед знаків зодіаку

17:10

"Шрек, що вони з тобою зробили": чому п'ята частина франшизи ошелешила фанатів

17:02

"Я просто заклякла": Злата Огнєвіч пережила домагання

17:01

Країна з 52-мільйонним населенням підтримала війну РФ проти України

17:01

Франція готова розмістити ядерну зброю на території деяких країн - деталі

17:00

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа

16:46

Бруд та неприємний запах зникнуть: як правильно мити кухонні дерев'яні дошки

16:42

Виступ Трампа у Конгресі хочуть зірвати: ЗМІ дізналися, що вигадали демократи

16:18

Піна для гоління, сода й оцет: чим відмити старі плями на дивані

16:11

Чи є в України план "Б" після припинення підтримки союзників: відповідь уряду

16:07

Можна побачити чи не в кожному місті: чому люди кидають взуття на проводи

15:51

Хто не є ведмедем: лише одиниці вгадають за 5 секунд

15:22

Досвідчені водії завжди возять в авто чайні пакетики в березні: для чого це

15:19

Тарифи на світло з 1 травня: чи прийдеться українцям платити більше

15:11

СБУ дісталася до Охлобистіна: що загрожує путіністу

15:08

Танцюрист-воїн Дікусар втер носа поплічникам Трампа: "Думають, що у нас немає"

Реклама
15:00

Туск підтвердив зупинення постачання допомоги США в Україну через хаб у Польщі

15:00

Strong Spirit’s Games: В Україні стартували спортивні змагання для ветеранів російсько-української війни

14:50

Трамп у лютому звертався до Путіна з проханням про допомогу - Bloomberg

14:45

Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

14:35

3 найкращі способи, чим відмити жирну підлогу на кухні: не буде ні краплі брудуВідео

14:25

"Треба копати": Лукашенко хоче почати пошук рідкоземельних металів у Білорусі

14:23

"Є влучання та пожежі": в Генштабі розкрили деталі масованого удару по РФ

14:18

"Пристрасть - не вічна": Тоня Матвієнко заговорила про стосунки з Мірзояном

14:15

Дзюдоїстка Білодід засвітила каблучку з величезним каменем на безіменному пальці

14:10

Викривача НАБУ затримали на продажу партії наркотиків: Бюро пора перезавантажувати, – експертВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти