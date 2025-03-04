Зеленський назвав точні вимоги Росії щодо завершення війни в Україні

Президент України озвучив, за яких умов Росії не вдасться досягти своїх цілей, а мир буде справедливим.

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Зеленський опублікував вечірнє звернення / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

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Росія не змінила своїх вимог щодо завершення війни

Кремлі надалі буде вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії

Російський диктатор Володимир Путін не змінював своїх вимог для завершення війни проти України. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

За його словами, у країні-агресор РФ надалі будуть вимагати відмови Києва від українських територій та скорочення армії.

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"Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що поки всі в Україні стоятимуть разом, ні в кого не вийде домогтися виконання таких умов, а мир буде гідним.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп 5 березня о 4-й ранку за київським часом виступить у Конгресі. Під час промови американський лідер може представити свої плани щодо завершення війни Росії проти України. Офіційні представники Білого дому розповіли Fox News, що промова Трампа під назвою "Відновлення американської мрії" буде складатися з чотирьох блоків.

Водночас лідер Штатів розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За словами урядовців та аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України, цитують CNN.

Пізніше спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні – тимчасова, і пов’язана з подіями у Білому домі, які сталися минулої п’ятниці.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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