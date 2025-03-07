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"Не можна відповідати на добро злом": Китай налетів на Трампа зі звинуваченнями

Даяна Швець
7 березня 2025, 13:29
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Жорстка позиція Пекіна може ускладнити можливі переговори між країнами та загальмувати укладення торгової угоди.
Си, Трамп, Китай
Китай не погоджується з Трампом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Міністр Китаю розкритикував США за подвійні стандарти у відносинах
  • Пекін не готовий до переговорів за умовами США

Головний дипломат Китаю звинуватив Дональда Трампа в подвійних стандартах у двосторонніх відносинах та засудив американські мита, повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ КНР Ван І заявив, що Китай докладає зусиль для припинення постачання фентанілу до США, проте, за його словами, ця тема використовується як інструмент тиску на Пекін.

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"США не повинні відповідати на добро злом або навіть накладати довільні мита на китайські продукти. Жодна країна не може фантазувати, що вона може пригнічувати Китай і одночасно підтримувати добрі відносини з Китаєм", — підкреслив він під час Всекитайських зборів народних представників.

Водночас дипломат розкритикував Трампа за суперечливі заяви: з одного боку, той називає Сі Цзіньпіна "геніальним" і говорить про "чудові" відносини, а з іншого – запроваджує наймасштабніші торгові тарифи.

'Не можна відповідати на добро злом': Китай налетів на Трампа зі звинуваченнями
Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

На думку аналітиків, жорстка позиція Пекіна може ускладнити можливі переговори між країнами та загальмувати укладення торгової угоди, яка допомогла б уникнути нової хвилі мит.

"Зі слів Вана ми могли бачити, що Китай вважає, що США не поважають Китай", — зазначив Чжу Цзюньвей, директор американських досліджень в Інституті Грандв’ю в Пекіні.

Поки що жодна зі сторін не повідомляла про конкретні плани щодо переговорів. Хоча Трамп раніше заявляв про бажання обговорити це питання з Сі Цзіньпіном, офіційного контакту між ними не було з моменту початку його президентського терміну. Китайський міністр торгівлі підтвердив, що ініціював контакт зі своїм американським колегою щодо відкриття діалогу.

Очікується, що найближчими тижнями США ухвалять нові торгові рішення, які можуть зробити переговори ще актуальнішими. Проте Пекін дає зрозуміти, що не має наміру обговорювати фентаніл у зв’язку з тарифами, зазначає Юн Сунь, директор програми Китаю у вашингтонському Центрі Стімсона.

Відносини між США та Китаєм - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно в РНБО зробили важливу заяву, чи зможуть США "відірвати Росію від Китаю". Все виглядає так, що відновлення "Північного потоку - 2" не змусить Москву дистанціюватись від Китаю.

Також нещодавно у Трампа розкрили плани щодо Росії та Китаю і назвали головну мету. Штати не хочуть, щоб РФ стала постійним молодшим партнером Китаю та прагнуть не допустити союзу двох ядерних держав.

Окрім цього, в Китаї зробили заяву щодо планів Трампа щодо завершення війни в Україні. У Пекіні вбачають "вікно можливостей" для встановлення миру в Україні та начебто й надалі сприятимуть "політичному врегулюванню української кризи".

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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