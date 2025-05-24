В Росії прогриміли вибухи: над важливим об'єктом клуби диму, людей евакуюють

Місцева влада не змогла повністю приховати наслідки ураження важливого об'єкта РФ.

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В Росії приховують масштаб наслідків удару по "Азоту" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

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У Тульській області прогриміли вибухи

Під удар потрапило важливе підприємство

Місцеві жителі повідомляють про евакуацію

У Тульській області, що у країні-агресорці Росії виникла пожежа на хімічному підприємстві "Азот". Про це в Telegram повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Згідно з його даними, деякі з хімічних речовин, які виробляються на "Азоті", можуть використовуватися Росією у військових цілях. Наприклад, аміатична селітра використовується як компонент для виробництва вибухових речовин.

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Також метанол може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального. А така речовина, як аргон застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості.

Зауважимо, що згідно з інформацією росЗМІ, пожежа на підприємстві виникла внаслідок ураження об'єкту безпілотниками, які атакували область у ніч на 24 травня. Там нібито пошкоджена ємність із кислотою і три цехи.

"У ході роботи оперативних служб на підприємстві Новомосковська, яке сьогодні рано вранці зазнало атаки безпілотника, було виявлено пошкодження ємності з кислотою. На місці працюють лабораторії Роспотреднагляду та оперативні служби. Проби повітря показали, що нині перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин, у повітрі відсутня", - повідомив губернатор області.

Що цікаво, жителі сусідніх населених пунктів, зокрема села Грицове, яке знаходиться приблизно за 10 кілометрів від атакованого хімічного комбінату, повідомляють про проведення евакуації. Тож заява про нібито відсутність надмірної кількості шкідливих речовин у повітрі більше подібна на приховування реального стану справ.

Атаки дронів на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 24 травня в Липецькій області Росії знову активізувалася система ППО - в регіоні лунали вибухи, що ймовірно стали наслідком нового масованого удару безпілотників.

Раніше в РФ повідомляли про атаку безпілотників на підмосковне Домодєдово. В аеропортах "Домодєдово" і "Жуковський" росіянам доводилось вводити план "Килим".

Напередодні також стало відомо, що росіяни поскаржились на дрони над Рязанським НПЗ. У місті лунали вибухи та гула сирена. Російська ППО нібито збила 5 безпілотників за годину.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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