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Нестача ракет для ЗРК Patriot: "Флеш" розкрив головну проблему

Олексій Тесля
13 липня 2026, 18:58
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У світі спостерігається дефіцит ракет ППО через війну на Близькому Сході, наголосив Сергій Бескрестнов.
США дозволили Польщі постачати ракети для систем Patriot
В Україні спостерігається дефіцит ракет для систем Patriot / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне із заяв Бескрестнова:

  • У світі спостерігається дефіцит ракет ППО через війну на Близькому Сході
  • Вживаються заходи для забезпечення ППО України зенітними ракетами

Радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов прокоментував питання щодо дефіциту ракет для систем ППО Patriot.

"У мене немає на 100% достовірної інформації про те, які у нас запаси ракет. Це знають лише Повітряні сили. Але я зробив такий виважений висновок, і точно так само його зробить наш ворог. Якщо ми бачимо, що збиваємо 0 із 5 або 0 із 30, а раніше ми дуже часто збивали 100% балістичних ракет, то всі розуміють, що відбувається", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт зазначає, що ворог також має у своєму розпорядженні відкриті дані про складнощі з ракетами для систем ППО України.

"Росіяни теж це бачать, бо ми публікуємо відкриту статистику. Я не бачу тут жодної таємниці. Навпаки, я вважаю, що мою інформацію подали як якусь "зраду", всі були дуже шоковані. Але насправді ми залежимо від постачальників ракет", - зазначив він.

Співрозмовник додав, що вживаються необхідні заходи для забезпечення ППО зенітними ракетами.

"Але якщо у світі спостерігається дефіцит через війну на Близькому Сході, а вся Європа очікує на можливу агресію Росії проти Європи, я розумію, чому ніхто не хоче надавати нам ці ракети. Тим більше, якщо ракет фізично немає, то їх неможливо купити", - підсумував Бескрестнов.

Нестача ракет для ЗРК Patriot:
/ Главред

Виробництво ракет Patriot в Україні: перспективи та терміни

Під час саміту НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона готова обговорити можливість організації виробництва ракет для комплексів Patriot на території України.

Водночас експерти оборонної галузі попереджають, що втілення такої ініціативи не може відбутися швидко. За їхніми словами, для запуску власного виробництва необхідно отримати відповідні технології, створити сучасну промислову інфраструктуру та налагодити постачання необхідних компонентів.

За оцінками фахівців, навіть у разі ухвалення позитивного рішення перші ракети українського виробництва зможуть з’явитися орієнтовно через один-два роки. Тим часом, зазначають аналітики, Росія продовжує нарощувати випуск балістичних ракет комплексу "Іскандер-М".

Нагадаємо, "Главред" повідомляв, що міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Раніше засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з’явитися не раніше, ніж через рік-півтора.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет для систем Patriot, однак для запуску потрібне остаточне узгодження з боку США.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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