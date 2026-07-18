Росія змінила тактику нічних атак: людей попереджають про нову загрозу

Росія змінила тактику нічних атак на Київ, поєднуючи короткі ракетні удари із застосуванням дронів Shahed, які літають на надзвичайно малій висоті.

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Росія змінила тактику нічних атак / Колаж Главред, фото: скріншот з YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чому Росія відмовилася від масованих нічних ударів

Як змінилася тактика застосування дронів Shahed

Чим небезпечні атаки безпілотників на малій висоті

Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

Така тактика спрямована не тільки на завдання збитків, а й на психологічне виснаження мирних жителів. Про це заявив голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан в ефірі "Київ 24".

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Психологічне виснаження населення

За словами Хазана, замість багатогодинних атак із великою кількістю ракет противник дедалі частіше використовує невелику кількість боєприпасів, змушуючи людей неодноразово прокидатися вночі та спускатися в укриття.

"Це така тактика, що викликає занепокоєння. Тобто це не масована атака, під час якої використовується певна велика кількість боєприпасів і яка триває кілька годин. А тепер кілька ракет полетіло - сигнал повітряної тривоги... Люди мусять кидатися з місць, йти в укриття, зберігаючи своє життя та здоров’я", - зазначив Хазан.

Голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан / Фото: скріншот з Youtube

Експерт вважає, що така тактика розрахована на поступове психоемоційне виснаження населення.

Чому ракети С-300 і С-400 становлять додаткову загрозу

Хазан також звернув увагу на застосування Росією ракет С-300 і С-400 проти наземних цілей.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

За його словами, через невисоку точність і потужну осколкову боєголовку такі ракети здатні завдати значної шкоди, а зона ураження уламками може бути ще більшою.

Росія змінює тактику застосування "Шахедів"

Про подібні зміни повідомив і український фахівець з радіотехнологій та військового зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його інформацією, російські війська почали змінювати тактику використання ударних безпілотників типу Shahed.

шахед, shahed / фото: depositphotos.com/ua

За словами експерта, замість масових нальотів супротивник дедалі частіше застосовує поодинокі, але складніші атаки з ручним керуванням. Передбачається, що така схема дозволяє безпілотникам обходити зони виявлення радіолокаційних станцій і ускладнює роботу українських засобів перехоплення.

Дрони почали літати на екстремально малій висоті

"Флеш" також повідомив, що для наближення до цілі окремі безпілотники знижуються до вкрай малої висоти (близько 22 метрів).

За його словами, такі цілі значно складніше виявляти й знищувати, оскільки вони довше залишаються поза зоною дії радарів і скорочують час на реагування сил протиповітряної оборони.

Про особу: Бекрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович із позивним "Флеш" - український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв’язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв’язок". Також навчався в різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв’язку стандарту GSM. Він обіймав керівні посади в компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв’язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області у складі 3-го полку сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв’язку на півночі Київської області разом із 136-м батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував і навчав різні військові підрозділи та силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв’язківців ЗСУ та НГУ. Зараз він розробляє засоби малої РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали писали, що Росія може завдати масованих ударів по Києву та області з використанням балістичних ракет. Загроза удару зберігається протягом найближчих двох днів.

У ГУР заявили, що окупаційна армія Росії отримала наказ посилити удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України.

Крім того, ввечері 17 липня в Харкові пролунали вибухи - центр міста атакувала армія країни-агресора РФ, внаслідок чого є загиблий та поранені. Також внаслідок удару РФ загорівся автомобіль.

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