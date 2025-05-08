'Повітряна тривога, постріли навколо': розкрито сценарій удару по Москві 9 травня

Україна має відповідні ресурси, щоб зіпсувати проведення святкувань 9 травня у Москві, зазначив Жданов.

https://glavred.net/war/vozdushnaya-trevoga-vystrely-vokrug-raskryt-scenariy-udara-po-moskve-9-maya-10662875.html Посилання скопійоване

Чи має Україна засоби для удару по Москві 9 травня / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Жданов:

Україна має засоби для удару по Москві

Російські системи ППО можуть не витримати навантаження та спричинити додаткові руйнування в столиці РФ

Україна має відповідні засоби ураження, які можуть дістати до Москви та пробити протиповітряну оборону столиці РФ під час святкування 9 травня. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами Жданова, навіть якщо припустити, що Міноборони РФ перебільшило й насправді 7 травня в Росію летіли не 447, а 223 дрони — цього вже достатньо, щоб прорвати систему ППО. Якщо така кількість безпілотників атакує Москву з різних напрямків, протиповітряна оборона не витримає навантаження.

відео дня

"Наприклад, "Панцир С-1". У його ракети є розгінний блок, який у процесі відвалюється, як ступінь звичайної ракети. Але за рахунок того, що у цього ступеня, у цього шматка труби з порохом, на хвостовій частині є стабілізатори, вона вирівнюється в польоті, а коли падає на землю, перетворюється на своєрідний сталевий спис. Згадайте нещодавні фотографії з Підмосков'я - там цей розгінний блок, такий "спис" увіткнувся в огорожу балкона", - вказує військовий експерт.

До того ж, він зауважив, що через конструктивні особливості деяких російських систем ППО, зокрема "Панциря С-1", можуть виникнути додаткові загрози, адже під час перехоплення цілей частини ракет відламуються й падають на землю.

"Навіть цього нам буде достатньо, адже уявіть: іноземні гості прилітають у Росію, аеропорт зачинений, їх відправляють на Пулково, потім везуть машинами по Москві, повітряна тривога, все перекрито, в небі щось літає, навколо щось стріляє. Який парад! Усі в бункери, ховатися в метро, і там проводити парад", - резюмував він.

Що відомо про ЗРК "Панцир-С1" / Інфографіка: Главред

Парад 9 травня в Москві - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напередодні 9 травня, коли Росію мають відвідати іноземні лідери, може здатися, що це має додати впевненості кремлівському очільнику Володимиру Путіну. Однак, за словами політичного філософа, викладача Карлового університету в Празі та керівника Інституту вільної Росії Олександра Морозова, на його дії у 2025 році впливають три значно вагоміші чинники.

Масовану атаку безпілотників по території РФ, що відбулася нещодавно, авіаційний експерт і співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розцінює як "розвідку боєм", перевірку вразливих місць у російській протиповітряній обороні.

Тим часом 5 травня в Москві та Підмосков'ї жителі стикнулися з перебоями мобільного зв'язку й інтернету. У ЗМІ припускають, що це пов’язано з репетицією військового параду.

Інші новини:

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред