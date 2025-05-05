Ворог готує провокації до 9 травня: партизани розсекретили цинічний задум росіян

Партизани попереджають про можливі теракти на тимчасово окупованих територіях України.

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У АТЕШ розповіли про задум спецслужб Кремля на 9 травня / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Коротко:

ФСБ готує провокації на 9 травня на території Росії та ТОТ України

У терактах РФ хоче звинуватити рухи опору путінському режиму

До 9 травня ФСБ може влаштувати низку провокацій у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Про можливі теракти попереджає партизанський рух АТЕШ.

"Агенти руху АТЕШ із різних силових структур РФ передають інформацію про те, що російські спецслужби планують провокації на 9 травня з метою звинуватити в них рухи опору путінському ра**истському режиму. Йдеться про можливі теракти проти мирного населення як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться у повідомленні. відео дня

Партизани зазначають, що це класична методичка ФСБ, яку спецслужби неодноразово використовували. Водночас у АТЕШ наголосили, що їхня діяльність спрямована виключно проти окупаційних військ і військової інфраструктури, а не проти цивільного населення.

"Рух АТЕШ діє виключно проти окупаційних військ і військової інфраструктури. Ми не воюємо з мирними людьми — ми діємо в інтересах простих громадян. Саме тому ворог боїться нас і намагається нас очорнити", — підкреслили в русі опору.

Парад в Москві 9 травня - останні новини

Як писав Главред, перед військовим парадом на 9 травня до Москви стягнули 280 засобів протиповітряної оборони. За словами військового журналіста Андрія Цаплієнка, додаткові системи ППО перекидали навіть з регіонів, зокрема – Казані та Грозного.

Нагадаємо, 5 травня у Москві та Підмосков'ї у місцевих мешканців з'явилися проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. У ЗМІ припускають, що це напряму пов'язано з репетицією параду до 5 травня.

Також відомо, що російська "влада" тимчасово окупованого Севастополя скасувала парад на 9 травня "з міркувань безпеки". У матеріалі The Telegraph йдеться, що урочистості у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.

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Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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