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"Стане могильною плитою для РФ": названо головні проблеми російської армії

Марія Николишин
24 лютого 2025, 15:56
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У росіян є нестача боєприпасів, але вона буде відновлена, якщо зупинити бойові дії.
'Стане могильною плитою для РФ': названо головні проблеми російської армії
Проблеми російської армії / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

  • У Росії є оперативні та стратегічні проблеми
  • Оперативні проблеми вирішувані, але якщо Росія зможе відновитися
  • Стратегічні проблеми Росія вже ніколи не зможе розв'язати

У країни-агресора Росії є оперативні та стратегічні проблеми. Оперативні проблеми виникли в росіян через те, що велику кількість сил і засобів вони витратили на військову кампанію 2024 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Він підкреслив, що ці проблеми вирішувані, але за умови, що ми дамо Росії можливість відновитися – дамо оперативну паузу.

За його словами, до оперативних проблем Росії належать:

  • проблеми з особовим складом, який закінчується, а швидкість постановки в стрій удвічі менша, ніж швидкість виходу з бою;
  • проблеми з технікою, яку росіяни не встигають накопичити. Але техніка накопичиться, якщо зупинити бойові дії. Наразі в Росії дефіцит техніки, адже практично всю радянську техніку росіяни вже поставили в стрій, і вона майже вся вже знищена. Росія воює з коліс. Проте росіяни виробляють досить велику кількість техніки, і, якщо зупинити бойові дії, вони її накопичать для подальшого кидка. І тоді нам мало не здасться;
  • у росіян є нестача боєприпасів, але вона буде відновлена, якщо зупинити бойові дії.

"Підкреслюю, все це оперативні проблеми, які Росія може вирішити, якщо буде оперативна пауза", - наголосив Світан.

Говорячи про стратегічні проблеми, то експерт зауважив, що Росія вже ніколи не зможе їх розв'язати, якщо Україгна продовжуватиме бойові дії, особливо знищуватиме російську вуглеводневу і металургійну галузі, а також перекачування нафти і газу.

"Усе це веде до знищення російської економіки. Саме на це зараз нам потрібно робити наголос. Адже санкції України, які зараз накладають наші спецслужби і всі роди військ дальніми засобами ураження, вже ніколи не знімуть з Росії. Ці дії здатні призвести до повного розвалу російської імперії. Саме так свого часу розвалився Радянський Союз під економічним тиском", - підкреслив він.

Крім того, полковник запасу вважає, що стратегічну проблему Росії потрібно просто підтримувати і посилювати.

"Ми вже це можемо робити. Три роки тому ми цього не могли, а зараз Україна може виробляти досить велику кількість безпілотників і ракет, здатних знищити російські економічні та військові потужності як мінімум на європейській частині Росії. Ось цю проблему росіяни ніколи не вирішать, і вона стане могильною плитою для Російської Федерації", - підсумував Світан.

Дивіться відео, в якому полковник запасу Роман Світан поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни Росії та України:

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для забезпечення міцного миру в Україні потрібно посилити тиск на країну-агресора Росію.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що влада США зараз створює "дуже велику невизначеність" щодо війни в Україні, НАТО і Європи. Мирне рішення чи припинення вогню звучать як гарна ідея, але насправді мир в Україні може бути небезпечнішим, ніж нинішня війна.

Водночас, колишній посол США в Росії Майкл Макфол заявив, що головна мета президента Сполучених Штатів Дональда Трампа - мирна угода. Але його не цікавить, чи буде документ вигідним для України, чи ні.

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Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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