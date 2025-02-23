Що задумав Трамп щодо війни в Україні: колишній посол США в РФ зробив прогноз

Трамп здатний відмовитися від своєї участі в завершенні російсько-української війни, вважає Майкл Макфол.

https://glavred.net/war/chto-zadumal-tramp-po-voyne-v-ukraine-byvshiy-posol-ssha-v-rf-sdelal-prognoz-10641851.html Посилання скопійоване

Трамп може вийти з процесу завершення війни в Україні, якщо його ініціативи не спрацюють - Макфол / Колаж Главред, фото: Facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключове з інтерв'ю Макфола:

Трамп хоче завершити війну в Україні на будь-яких умовах

Не виключено, що Трамп вийде з перемовин щодо завершення війни

Головна мета президента Сполучених Штатів Дональда Трампа - мирна угода. Але його не цікавить, чи буде документ вигідним для України, чи ні. Не виключено, що Трамп може "махнути рукою" і сказати: українці та росіяни не прийняли ініціативу Вашингтона. Про це заявив колишній посол США в Росії, професор політичних наук, директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету Майкл Макфол.

Як повідомляє Суспільне, розмірковуючи в інтерв'ю про стратегію Трампа щодо України, агресора Росії та війни загалом, він сказав, що складно оцінювати, якими є задуми американського президента.

відео дня

"Здається, він насамперед хоче отримати мирну угоду. Але не думаю, що йому цікаво, чи буде вона успішною. Він просто хоче мати можливість сказати: "Я запропонував кінець війни". Якщо вона (війна, - ред.) закінчиться, він буде радий", - вважає аналітик.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Також колишній дипломат сказав, що Трамп взагалі здатен відмовитися від своїх планів щодо завершення війни.

"Якщо ні (якщо війна не закінчиться, - ред.), просто скаже: "Що ж, я спробував, а це українці, або росіяни, не прийняли", - підкреслив Майкл Макфол.

Як Трамп намагається "завершити війну" - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну, після чого відбулися перші консультації США і РФ у Саудівській Аравії. Перемовини проходили без України, а президента Володимира Зеленського на них не запросили. Трамп стверджував, що він планує говорити з Росією, мовляв, без Зеленського та Європи.

Згодом Трамп назвав Зеленського "диктатором" і звинуватив його в "небажанні проводити вибори" під час війни. Також він сказав, що Зеленський нібито втягнув США у війну, а його президентський рейтинг, мовляв, 4%.

Зеленський у відповідь сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі", а рейтинг президента України, згідно з опитуваннями КМІС, 57%. Зеленського підтримали європейські лідери.

Трамп упевнений, що війну РФ і України можна завершити вже наступного тижня, сказали в Білому домі. За словами прессекретарки Керолайн Лівітт, Вашингтон продовжує вести перемовини з Києвом і Москвою.

Інші новини:

Хто такий Майкл Макфол? Майкл Макфол - американський дипломат, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті. Посол США в Російській Федерації у 2011–2014 рр. До призначення послом був спеціальним помічником президента США Обами з питань національної безпеки. Є співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред