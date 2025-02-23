Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Що задумав Трамп щодо війни в Україні: колишній посол США в РФ зробив прогноз

Андрій Ганчук
23 лютого 2025, 13:51
1109
Трамп здатний відмовитися від своєї участі в завершенні російсько-української війни, вважає Майкл Макфол.
Дональд Трамп, Україна, вибори у США
Трамп може вийти з процесу завершення війни в Україні, якщо його ініціативи не спрацюють - Макфол / Колаж Главред, фото: Facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Ключове з інтерв'ю Макфола:

  • Трамп хоче завершити війну в Україні на будь-яких умовах
  • Не виключено, що Трамп вийде з перемовин щодо завершення війни

Головна мета президента Сполучених Штатів Дональда Трампа - мирна угода. Але його не цікавить, чи буде документ вигідним для України, чи ні. Не виключено, що Трамп може "махнути рукою" і сказати: українці та росіяни не прийняли ініціативу Вашингтона. Про це заявив колишній посол США в Росії, професор політичних наук, директор Інституту міжнародних досліджень Стенфордського університету Майкл Макфол.

Як повідомляє Суспільне, розмірковуючи в інтерв'ю про стратегію Трампа щодо України, агресора Росії та війни загалом, він сказав, що складно оцінювати, якими є задуми американського президента.

відео дня

"Здається, він насамперед хоче отримати мирну угоду. Але не думаю, що йому цікаво, чи буде вона успішною. Він просто хоче мати можливість сказати: "Я запропонував кінець війни". Якщо вона (війна, - ред.) закінчиться, він буде радий", - вважає аналітик.

Що задумав Трамп щодо війни в Україні: колишній посол США в РФ зробив прогноз
Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

Також колишній дипломат сказав, що Трамп взагалі здатен відмовитися від своїх планів щодо завершення війни.

"Якщо ні (якщо війна не закінчиться, - ред.), просто скаже: "Що ж, я спробував, а це українці, або росіяни, не прийняли", - підкреслив Майкл Макфол.

Як Трамп намагається "завершити війну" - новини за темою:

Як повідомляв Главред, раніше Дональд Трамп зателефонував Володимиру Путіну, після чого відбулися перші консультації США і РФ у Саудівській Аравії. Перемовини проходили без України, а президента Володимира Зеленського на них не запросили. Трамп стверджував, що він планує говорити з Росією, мовляв, без Зеленського та Європи.

Згодом Трамп назвав Зеленського "диктатором" і звинуватив його в "небажанні проводити вибори" під час війни. Також він сказав, що Зеленський нібито втягнув США у війну, а його президентський рейтинг, мовляв, 4%.

Зеленський у відповідь сказав, що Трамп "живе в дезінформаційному просторі", а рейтинг президента України, згідно з опитуваннями КМІС, 57%. Зеленського підтримали європейські лідери.

Трамп упевнений, що війну РФ і України можна завершити вже наступного тижня, сказали в Білому домі. За словами прессекретарки Керолайн Лівітт, Вашингтон продовжує вести перемовини з Києвом і Москвою.

Інші новини:

Хто такий Майкл Макфол?

Майкл Макфол - американський дипломат, професор політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті. Посол США в Російській Федерації у 2011–2014 рр. До призначення послом був спеціальним помічником президента США Обами з питань національної безпеки. Є співголовою міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Дональд Трамп Майкл Макфол війна Росії та України Мирний план Трампа
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Я готовий піти з поста президента": Зеленський сказав, коли будуть вибори

"Я готовий піти з поста президента": Зеленський сказав, коли будуть вибори

17:38Україна
Завтра може бути переломний момент: Зеленський - про важливі зустрічі

Завтра може бути переломний момент: Зеленський - про важливі зустрічі

17:10Війна
"Хочу, щоб він був на нашому боці": Зеленський сказав, чого чекає від Трампа

"Хочу, щоб він був на нашому боці": Зеленський сказав, чого чекає від Трампа

17:01Україна
Реклама

Популярне

Більше
Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

Штраф у 16 000 гривень: водіїв України почали наказувати за дивне порушення

Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Путін може "закрити СВО" цього понеділка: що буде з бойовими діями

Водії можуть втратити права через відсутність одного предмета в авто

Водії можуть втратити права через відсутність одного предмета в авто

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Ракам - оновлення, Левам - успіх

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Ракам - оновлення, Левам - успіх

Останні новини

17:38

"Я готовий піти з поста президента": Зеленський сказав, коли будуть вибори

17:36

Зеленський відповів, чи зупинили США передачу допомоги Україні

17:10

Завтра може бути переломний момент: Зеленський - про важливі зустрічіФотоВідео

17:01

"Хочу, щоб він був на нашому боці": Зеленський сказав, чого чекає від Трампа

16:59

"Ми не можемо ділити все 50 на 50": Зеленський розкрив деталі угоди із США

Пресконференція Зеленського до річниці війни: текстовий онлайнПресконференція Зеленського до річниці війни: текстовий онлайн
16:46

"Це важко": Melovin зробив зізнання про роман з відомою артисткою

16:30

Не тисячі, а мільйони: скільки ракет та боєприпасів хоче виготовити РФ у 2025 році

16:00

Чи можна на Масляну прибиратись вдома: що заборонено робити цілий тиждень

15:53

Умєров розповів, як відбуватиметься реформа ВВК: "Вона буде зручною"

Реклама
15:42

Кремль визнав вперше з 2022 року: Буданов розповів про "страшну помилку" РФ

15:40

Росія хоче захопити всю Україну: Сирський озвучив цинічний план ворога

15:39

У СБУ оголосили про колосальні удари по Росії та розкрили успіхи

15:09

Кабмін продовжить терміни перебронювання працівників підприємств: названо дату

15:01

Олег Винник вийшов на зв'язок після скандалу з піснями російською мовою

14:59

"Справжній провал ФСБ": Малюк розповів про замах на БудановаВідео

14:52

"Не може бути компромісів": у Зеленського зробили заяву про території України

14:27

В України у 2025 році є шанс на мир: названо мету, яку поставив ЗеленськийВідео

14:02

Переговори США та РФ 25 лютого в Ер-Ріяді: в Москві зробили несподівану заяву

13:59

"Закрити вікна і пити воду": у Києві - значне погіршення якості повітря

13:51

Що задумав Трамп щодо війни в Україні: колишній посол США в РФ зробив прогноз

Реклама
13:44

Хитрі господині завжди протирають ванну чайними пакетиками: для чого це роблять

13:22

"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

12:54

Майже на 15% за два місяці: ціна на популярний продукт в Україні різко "злетить"

12:51

Мама трьох дітей Катя Осадча зізналася, чи буде четверта

12:30

Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

11:49

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Кроликам - конфлікт, Козлам - помста

11:48

24 лютого: початок Масляної, день ангела і що не можна робити

11:32

Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні

11:10

Росія "крихка зсередини": названо шанс на перемогу України у війніВідео

11:03

Любовний гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

10:51

РФ уповільнює наступ, але зміцнює позиції за допомогою Трампа - The Telegraph

09:57

У Зеленського зробили прогноз про угоду зі США щодо рідкоземельних металів

09:43

Британія і Франція готуються до розміщення військ в Україні: WSJ розкрив деталі

09:35

Фінансовий гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня

09:14

Трамп, "мінімізація збитків" і нова субʼєктністьПогляд

09:06

Гороскоп на тиждень з 24 лютого по 2 березня: Ракам - оновлення, Левам - успіх

09:05

У Трампа пішли на поступки: у США розкрили дві умови угоди щодо копалин

08:53

Російські дрони атакували вночі Київ, будинки та машини горіли в трьох районах

08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 лютого (оновлюється)

08:38

Карта Deep State онлайн за 23 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
07:34

"Наступного тижня": у Трампа назвали несподіваний термін закінчення війни

06:05

Тектонічні зсуви геополітики: чому старим правилам настав кінецьПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти цифру 23

05:00

Жінка почула тріск, а через хвилину була здивована тим, що "влетіло" в спальню

04:35

Що означає слово "кількаро": не всі зможуть пояснити правильне значенняВідео

03:30

Водії можуть втратити права через відсутність одного предмета в авто

01:04

Знають далеко не всі: які функції виконують незрозумілі кнопки на пульті

22 лютого, субота
23:40

Росія атакувала Україну ракетами і БпЛА: є жертва і постраждаліВідео

23:12

Чи вдарить 24 лютого РФ "Орєшніком": з'явився прогноз штучного інтелекту

23:01

Ціни рвонуть вгору вже у березні: в Україні подорожчає дуже популярний продукт

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти