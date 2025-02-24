Війська Британії в Україні: Стармер назвав головну умову міцного миру

Партнери повинні посилити військову підтримку України.

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Війська Британії в Україні / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

Британські військові готові до участі у миротворчій місії в Україні

Партнери Києва повинні продовжувати посилювати економічний тиск на Росію

Закінчення війни в Україні має бути підкріплене сильними гарантіями безпеки

Для забезпечення міцного миру в Україні потрібно посилити тиск на країну-агресора Росію. Про це заявив премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час виступу на саміті Підтримуй Україну, який за участі світових лідерів відбувається у Києві 24 лютого.

Зокрема, він заявив про готовність британських військових до участі у миротворчій місії, а також оголосив про нові санкції проти російського "тіньового флоту".

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"Ми повинні посилити тиск ще більше, щоб забезпечити міцний мир, а не просто призупинити бойові дії. І ми можемо зробити це трьома способами. По-перше, шляхом посилення військової підтримки України. Велика Британія робить це, надаючи 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової допомоги цього року, більше, ніж будь-коли раніше", - наголосив він.

По-друге, Стармер вважає, що партнери Києва повинні продовжувати посилювати економічний тиск на Росію.

"Щоб Путін був готовий не просто говорити, але й піти на поступки. Отже, сьогодні ми оголошуємо найбільший пакет санкцій Великої Британії з перших днів війни проти російського тіньового флоту та переслідування компаній у Китаї та інших країнах, які надсилають РФ компоненти для виробництва озброєнь", — сказав британський прем'єр.

Він також додав, що потрібно залучити "колективну силу до мирних зусиль".

"Президент США Дональд Трамп змінив глобальну дискусію за останні кілька тижнів, і це створило можливість для нас правильно визначити основи. Якщо ми хочемо, щоб мир настав, нам потрібно мати місце за столом, і будь-яке врегулювання має базуватися на суверенній Україні, підкріпленій сильними гарантіями безпеки", - продовжив Стармер.

Очільник уряду Сполучного Королівства також підкреслив, що його країна готова, і бажає підтримати це військами на місцях разом з іншими європейцями та за належних умов.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, Європа і США повинні сидіти за столом переговорів навпроти країни-агресорки Росії. Це допоможе уникнути ситуації, коли РФ знову переведе стрілки з необхідності миру і буде розкидатися обіцянками про нормалізацію чи примирення.

Секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявив, що війна в Україні може завершитися наступного тижня.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін і Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні.

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Кір Стармер - що про нього відомо Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року. На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною та приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху. Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення. У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

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