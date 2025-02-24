"Мир в Україні може бути небезпечнішим за війну": прем’єр Данії зробила заяву

Основні тези прем’єр-міністра Данії:
- Мир в Україні може бути небезпечнішим за нинішню війну
- Усі здивовані, з якою швидкістю США створили невизначеність
- Путін навряд чи хоче досягнення миру в Україні
Влада США зараз створює "дуже велику невизначеність" щодо війни в Україні, НАТО і Європи.
Мирне рішення чи припинення вогню звучать як гарна ідея, але насправді мир в Україні може бути небезпечнішим, ніж нинішня війна. Про це заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє DR.
"Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді може бути більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз", – заявила Фредеріксен.
Також вона зазначила, що президент США Дональд Трамп створив атмосферу невизначеності з американського боку
"Я не відчуваю такої впевненості щодо американців, як у минулому… Але я думаю, що всі здивовані швидкістю, з якою була створена невизначеність з американського боку, і ми повинні реагувати на це", – сказала вона.
Фредеріксен додала, що вона не довіряє російському диктатору Володимиру Путіну та його намірам, і не думає, що "він хоче миру в Україні".
Коли може завершитися війна в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни "цього тижня". Зеленський заявив, що завершити війну без участі України в переговорах неможливо, відреагувавши на пропозицію Трампа узгодити мирні позиції з Росією.
Також раніше повідомлялося, що РФ планує затягувати переговори до нескінченності – у WSJ дізналися, навіщо це Путіну. Господар Кремля переслідує цілі, що виходять далеко за рамки територіальних завоювань, яких його війська домоглися в Україні.
Нагадаємо, в США назвали небезпеки для України миру з Росією на основі Стамбульських угод. Переговори з Росією на основі Стамбульських домовленостей можуть означати капітуляцію України перед військовими цілями Кремля, зазначають аналітики.
Читайте також:
- "Новий етап війни": Сирський розповів про розгром РФ та звільнення територій
- РФ планує затягувати переговори до нескінченності: у WSJ дізналися, навіщо це Путіну
- РФ все більше спирається на підтримку 2 країн: в ISW описали небезпеку для України
Хто така Метте Фредериксен?
Метте Фредериксен - головиня уряду в Данії, який здійснює виконавчу владу в країні. Призначена королем Данії з 2019 року на посаді, лідерка Соціал-демократів з 2015, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред