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США запропонували Кремлю "бонуси" за перемир’я: що може отримати Росія

Марія Николишин
11 жовтня 2026, 13:28
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Вашингтон запропонував Москві три економічні стимули за часткове перемир'я.
США запропонували Кремлю 'бонуси' за перемир’я: що може отримати Росія
Як США хочуть схилити Росію до перемир’я / колаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Головне:

  • США пропонують РФ розморозити активи за перемир'я
  • Йдеться про енергетику або припинення вогню в морі
  • Київ вимагає дзеркальних виплат і гарантій

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала країні-агресорці Росії кілька варіантів економічних стимулів, якщо та погодиться на припинення вогню з Україною в енергетичній сфері або на морі. Про це пише The New York Times.

За словами посадовців, обізнаних із перемовинами, американці висунули три вигідні економічні стимули, щоб схилити Москву до обмеженого перемир’я - або щодо енергетичної інфраструктури, або на морі.

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"Вашингтон висунув ідею розблокування мільярдів російських суверенних активів, заморожених на Заході. За словами чиновників, ці кошти розглядалися як попередній стимул для укладення часткового припинення вогню, а не як винагорода за його виконання. Це відродило минулорічну пропозицію щодо розблокування коштів для Росії. Тоді пропонувалося розблокувати до 100 мільярдів доларів", - йдеться в матеріалі.

Американці також повернулися до плану продажу частини акцій російського нафтового гіганта "Лукойл" у рамках багатомільярдної угоди. Згідно з планом, у ній мала брати участь група інвесторів із Близького Сходу, серед яких були й ті, хто мав ділові зв’язки з американськими перемовниками.

Крім того, спецпредставники американського президента Стів Віткофф і Джарел Кушнер відновили пропозицію США, яка дозволила б Білорусі експортувати калій.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

За словами джерел видання, Київ утримувався від категоричного відхилення будь-якої пропозиції, але вимагав запобіжних заходів.

Наприклад, він запропонував дзеркальні виплати в доларах за заморожені активи на користь України або гарантії додаткової військової допомоги у разі будь-якого порушення перемир’я.

Чому енергетичного перемир'я може не бути

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що енергетичне перемир’я між Україною та Росією може не відбутися через вимоги Москви щодо припинення ударів по всій території РФ, включно з окупованим Кримом та іншими захопленими регіонами.

За словами експерта, Москва розглядає можливість домовленостей ширше, ніж просто взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає у пакеті, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив він.

Перемир'я - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Раніше Індія запропонувала Україні та Росії триетапний план перемир'я, який має зупинити удари по енергетиці та відновити безпечну торгівлю через Чорне море. Ініціатива Нью-Делі ширша за пропозиції інших посередників.

Водночас видання Financial Times писало, що диктатор РФ Володимир Путін не хоче укладати угоду про енергетичне перемир'я з Україною до зими. Причина в тому, що, на думку диктатора, атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити Україну піти на поступки.

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Про джерело: The New York Times

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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