Чому енергетичного перемир'я не буде - названо несподівану причину

Енергетичне перемир’я під загрозою зриву: Москва вимагає припинити удари по всій РФ, включно з окупованими територіями.

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Енергетичне перемир’я під питанням: Загородній розкрив вимогу Москви / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ключові тези:

Енергетичного перемир’я не буде

Москва вимагає не бити по окупованих територіях

РФ може зіткнутися з паливною та енергетичною кризою

Енергетичне перемир’я між Україною та Росією може не відбутися через вимоги Москви щодо припинення ударів по всій території РФ, включно з окупованим Кримом та іншими захопленими регіонами. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній у коментарі Главреду.

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За словами експерта, Москва розглядає можливість домовленостей ширше, ніж просто взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти. Зокрема, російська сторона хоче включити до пакета питання роботи портів.

"Енергетичного перемир’я не буде. Насамперед тому, що росіяни впевнені, що вони дотиснуть Україну. Крім того, Москва вимагає у пакеті, зокрема, і розблокувати порти", - зазначив Загородній.

Окремою проблемою залишаються території, які Росія оголосила своїми після окупації. Саме це, на думку експерта, може стати юридичною та політичною перепоною для будь-яких домовленостей про припинення ударів.

"Головне питання, яке виникає в контексті енергетичного перемир’я, – який юридичний статус Криму та інших тимчасово окупованих територій? Адже Москва вимагатиме, щоб не було ударів по всій території Росії, відповідно, і по Криму, і по інших окупованих територіях. Україна, природно, на це не погодиться. І я думаю, що на цьому питання буде закрито", - наголосив Загородній.

Навіть часткове обмеження українських атак, за його словами, створило б для Кремля додаткові політичні проблеми. Йдеться передусім про можливі питання всередині Росії щодо статусу анексованих територій.

"Якщо ж Україна припинить удари по території того самого Криму та Донбасу, вона де-факто визнає, що це не наші території. Ось тому я думаю, що на цьому розмова про енергетичне перемир’я закінчиться", - сказав експерт.

Водночас Загородній прогнозує серйозні ризики для російського паливно-енергетичного сектору, якщо домовленості про обмеження атак узимку не буде. Серед можливих наслідків він називає проблеми з нафтопереробкою, дизельним пальним та електропостачанням.

"О! На Росію взимку чекає великий "туапсець"! І Україна готується. Залишилося добити всього кілька російських заводів, щоб у РФ почалася дизельна криза. Крім того, Україна показала, що у росіян, звичайно, потужна система ППО в Москві, але й її можна пробити", - заявив Загородній.

За його словами, наступними вразливими напрямками можуть стати російська енергетична інфраструктура та газова галузь. Експерт стверджує, що значна частина електростанцій РФ залежить від газу, а удари по окремих вузлових об’єктах можуть мати масштабні наслідки.

"Далі - під ударами опиняться енергетичні об’єкти та газ. Адже в Росії на газі працює 70 % електростанцій. У Росії є сім точок, які Україна може вивести з ладу масованими ударами, що занурить європейську частину РФ у блекаут", - зазначив він.

Експерт також заявив, що українська сторона вже має можливості для атак по об’єктах, які вважає критичними для російської економіки.

"Україна вже готова завдавати ударів по дуже вразливих точках Росії, що припинить функціонування російської економіки", - стверджує Загородній.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство закордонних справ підтвердило, що Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Водночас 51 держава-член ООН оприлюднила спільну заяву із закликом до Росії повернути всіх депортованих українців, зокрема дітей, та гарантувати безпеку цивільного населення. Партнери також звернули увагу на загрози для світової продовольчої безпеки через блокаду українського експорту та заккликали Москву піти на перемир'я.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН висловив бачення Кремля щодо умов миру, звинувативши Захід у зриві переговорів. Він зв'язав питання територій із дотриманням попередніх домовленостей і заявив, що виконання Мінських угод нібито дозволило б Україні зберегти кордони 1991 року за винятком Криму.

Президент Володимир Зеленський повідомив про перемовини української переговорної команди зі спецпредставниками Дональда Трампа - Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За його словами, після цієї зустрічі американські посадовці мають провести консультації з російською стороною, однак жодних конкретних письмових напрацювань глава держави поки не бачив.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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