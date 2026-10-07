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Індія запропонувала Україні та Росії план перемир’я: названо три етапи

Юрій Берендій
7 жовтня 2026, 17:28
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Нью-Делі пропонує зупинити удари по енергетиці, відновити вивезення зерна й нафти через Чорне море та захистити торговельні судна
Індія запропонувала Україні та Росії план перемир'я з трьох етапів
Індія запропонувала Україні та Росії план перемир'я з трьох етапів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Головне про індійський план:

  • Індія запропонувала Україні та РФ перемир'я з трьох етапів
  • План охоплює енергетику, експорт через Чорне море і безпеку суден
  • Київ готовий до режиму тиші, відповіді Москви поки немає

Індія запропонувала Україні та Росії триетапний план перемир'я, який має зупинити удари по енергетиці та відновити безпечну торгівлю через Чорне море. Ініціатива Нью-Делі ширша за пропозиції інших посередників. Про це повідомляє Hindustan Times.

Перший етап передбачає відмову від атак на енергетичні об'єкти та іншу критичну інфраструктуру – порти, нафтопереробні заводи, сховища й термінали.

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Другий має гарантувати безперешкодне перевезення зерна, нафти, скрапленого природного та нафтового газу через чорноморські порти і свободу навігації.

Третій етап – повне припинення ударів по комерційному судноплавству в регіоні Чорного моря.

Пропозицію передав міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар під час візиту до Києва 3 вересня. Для Нью-Делі тема має практичний вимір: під час атак на торговельні судна в Чорному морі загинули п'ятеро індійських моряків, а російські енергоносії для Індії йдуть і цим маршрутом. Додатковий тиск створює американський закон про санкції проти Росії та Ірану (SRIA), який у середині жовтня може відкрити шлях для мит США на індійські товари через купівлю російської нафти, пише Marine Insight.

Чим індійський план відрізняється від інших

Єгипет і Туреччина зосередилися на захисті суден і вивезенні зерна, а США – на деталях енергетичного перемир'я. Індійська ініціатива об'єднує обидва напрями в одну схему.

Глава МЗС України Андрій Сибіга ще 2 жовтня виокремив пропозицію Нью-Делі серед інших і назвав умову Києва.

"Ми маємо чотири пропозиції. Найбільш широка – пропозиція Індії. Ми готові до енергетичного та Чорноморського перемир'я, але лише в такому поєднанні", – наголосив Сибіга, повідомляє Європейська правда.

Індія запропонувала Україні та Росії план перемир’я: названо три етапи
Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Що кажуть у Нью-Делі та Києві

Джайшанкар в інтерв'ю Bloomberg пояснив, із чого Нью-Делі вирішило почати свою участь у мирному процесі.

"Ми ведемо переговори з цього питання як із Росією, так і з Україною. Ми намагаємося допомогти, починаючи з проблеми безпеки судноплавства в Чорному морі", – заявив Джайшанкар.

Речник МЗС України Георгій Тихий 7 жовтня підтвердив, що Київ готовий до кількох режимів тиші, зокрема до енергетичного та продовольчого перемир'я за посередництва Індії. За його словами, питання лише в тому, чи погодиться на це Росія.

Перемир'я з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Путін не хоче укладати угоду про енергетичне перемир'я до зими. Джерело Financial Times повідомило про позицію Кремля, зокрема про відповідь Путіна на цю пропозицію. У матеріалі зазначено, що Москва та Київ відновили переговори про можливе припинення вогню в енергетичному секторі.

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина передала Україні та Росії пропозицію щодо врегулювання кризи в Чорному морі. Він підкреслив, що Анкара очікує відповіді від обох сторін і має намір домогтися нової угоди щодо захисту судноплавства. Фідан нагадав про зернову угоду 2022 року і не розкрив деталі своєї ініціативи.

Президент Володимир Зеленський повідомив про три варіанти припинення вогню, які нині обговорюють у Києві. Президент зазначив, що серед цих моделей є енергетична, зернова та морська і що три варіанти перемир'я вже обговорювалися з лідерами інших країн. Він також вказав на можливість трисекторного формату переговорів у грудні під час саміту G20 у Маямі.

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Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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