Україна та РФ погодилися припинити удари по енергетиці, але є нюанс - Sky News

Коротко:
- Україна погодилася не бити по енергетичній інфраструктурі РФ
- Київ підтримує як повне, так і часткове припинення вогню
- Наразі немає чітких механізмів контролю за дотриманням перемир'я
Україна "в принципі" погодилася не завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі, якщо РФ відповість тим самим. У питанні контролю за режимом припинення вогню на російсько-українській війні наразі немає чітких механізмів. Про це пише Sky News, посилаючись на обізнане джерело в Україні.
За даними видання, Київ готовий утриматися від ударів по енергетиці країни-агресорки Росії. Також Україна підтримує повне припинення вогню, але й погодиться на часткове.
"Поки що ми принципово домовилися про взаємне припинення вогню на енергетичних об'єктах, але деталі ще потребують уточнення", - розповів співрозмовник видання.
Наразі залишається незрозумілим, як саме контролюватимуть виконання такого перемир’я та які механізми перевірки можуть бути задіяні.
"Поки що немає технічних умов, і ми не вирішили питання контролю за припиненням вогню, тому наша команда з американцями працюватиме над цим", - додало джерело.
Розмова Трампа з Зеленським - що відомо
Нагадаємо, 19 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Вони обговорили можливість припинення ударів по цивільній інфраструктурі та встановлення режиму припинення вогню. Команди обох країн зустрінуться найближчим часом у Саудівській Аравії для подальших переговорів.
Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об’єктах Росії та обговорив можливість часткового припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США, повідомляє Bloomberg.
Як повідомляв Главред, Зеленський під час телефонної розмови з Трампом попросив додаткові системи ППО для захисту цивільного населення, зокрема комплекси Patriot. Трамп погодився розглянути можливості надання такої допомоги, зокрема через європейських партнерів.
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Що таке Sky News?
Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.
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