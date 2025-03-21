США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі

Головні тези:
- США хочуть ширшої угоди про корисні копалини
- Штати планують отримати під свій контроль атомні електростанції
- Адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов
Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається нових умов в угоді з Україною про корисні копалини. Як пише Financial Times, Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва.
Зокрема, США хочуть, щоб Україна погодилася на детальніші положення про те, хто володітиме і контролюватиме спільний інвестиційний фонд, а також на ширший масштаб угоди. За словами двох українських чиновників, ідеться про американське володіння іншими економічними активами України, зокрема атомними електростанціями. Це фактично означало б перегляд ще не підписаної угоди про мінеральні ресурси.
Як заявили держсекретар США Марко Рубіо і радник із національної безпеки Майк Волтц, під час телефонної розмови цього тижня Трамп і Зеленський "обговорили електропостачання України та атомні електростанції".
"[Президент Трамп] сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисні в управлінні цими станціями завдяки своїм знанням у сфері електроенергетики та комунальних послуг", - ідеться в підсумковому звіті.
Там також ідеться, що власність США на українські енергетичні об'єкти забезпечила б "кращий захист" для енергетичної інфраструктури держави.
Тим часом Зеленський заявив, що обговорював із Трампом лише одну атомну електростанцію - Запорізьку.
Американська адміністрація стверджує, що економічні інвестиції США в Україну є достатньою гарантією безпеки, яка здатна запобігти новому вторгненню Росії після будь-якого потенційного припинення вогню.
Два українські чиновники-учасники переговорів зі США щодо мінеральних ресурсів заявили, що адміністрація Трампа поки не представила Києву нових умов.
"Але я розумію, що вони працюють над ширшою угодою", - сказав один із чиновників.
Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що "економічне партнерство, пов'язане з критично важливими мінералами, енергетикою та економічним зростанням обох країн, залишається предметом обговорення".
"Ми вже перейшли до питань припинення вогню і шляху до тривалого миру", - додав він.
Україна хотіла просувати переговори поступово і спочатку обговорити угоду щодо мінералів, перш ніж включати інші аспекти американських інвестицій.
Водночас переговори викликають серйозну стурбованість в Україні.
"З якого часу передача стратегічного сектору іноземній державі дорівнює безпеці? Це більше схоже на поглинання, ніж на захист", - написала в Мережі український народний депутат Інна Совсун.
Угода щодо мінералів зі США - останні новини
Як писав Главред, 14 березня віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанишина заявила, що Україна завершила переговори зі США щодо угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. Київ готовий підписати документ у будь-який момент.
20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" підпише угоду з Україною про рідкоземельні мінерали. Він підкреслив, що у США "все дуже добре" у відносинах як з Україною, так і з Росією.
Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни.
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