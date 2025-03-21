Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі

Анна Ярославська
21 березня 2025, 09:56
961
Угоду про мінерали між Україною і Штатами досі не підписано. Вашингтон хоче її масштабувати.
АЕС, Дональд Трамп
У Трампа хочуть внести в угоду про мінеральні ресурси України пункт про АЕС - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Головні тези:

  • США хочуть ширшої угоди про корисні копалини
  • Штати планують отримати під свій контроль атомні електростанції
  • Адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов

Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається нових умов в угоді з Україною про корисні копалини. Як пише Financial Times, Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва.

Зокрема, США хочуть, щоб Україна погодилася на детальніші положення про те, хто володітиме і контролюватиме спільний інвестиційний фонд, а також на ширший масштаб угоди. За словами двох українських чиновників, ідеться про американське володіння іншими економічними активами України, зокрема атомними електростанціями. Це фактично означало б перегляд ще не підписаної угоди про мінеральні ресурси.

відео дня

Як заявили держсекретар США Марко Рубіо і радник із національної безпеки Майк Волтц, під час телефонної розмови цього тижня Трамп і Зеленський "обговорили електропостачання України та атомні електростанції".

"[Президент Трамп] сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисні в управлінні цими станціями завдяки своїм знанням у сфері електроенергетики та комунальних послуг", - ідеться в підсумковому звіті.

Там також ідеться, що власність США на українські енергетичні об'єкти забезпечила б "кращий захист" для енергетичної інфраструктури держави.

Тим часом Зеленський заявив, що обговорював із Трампом лише одну атомну електростанцію - Запорізьку.

Американська адміністрація стверджує, що економічні інвестиції США в Україну є достатньою гарантією безпеки, яка здатна запобігти новому вторгненню Росії після будь-якого потенційного припинення вогню.

США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі
Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред ​

Два українські чиновники-учасники переговорів зі США щодо мінеральних ресурсів заявили, що адміністрація Трампа поки не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що вони працюють над ширшою угодою", - сказав один із чиновників.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що "економічне партнерство, пов'язане з критично важливими мінералами, енергетикою та економічним зростанням обох країн, залишається предметом обговорення".

"Ми вже перейшли до питань припинення вогню і шляху до тривалого миру", - додав він.

Україна хотіла просувати переговори поступово і спочатку обговорити угоду щодо мінералів, перш ніж включати інші аспекти американських інвестицій.

Водночас переговори викликають серйозну стурбованість в Україні.

"З якого часу передача стратегічного сектору іноземній державі дорівнює безпеці? Це більше схоже на поглинання, ніж на захист", - написала в Мережі український народний депутат Інна Совсун.

Угода щодо мінералів зі США - останні новини

Як писав Главред, 14 березня віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанишина заявила, що Україна завершила переговори зі США щодо угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. Київ готовий підписати документ у будь-який момент.

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" підпише угоду з Україною про рідкоземельні мінерали. Він підкреслив, що у США "все дуже добре" у відносинах як з Україною, так і з Росією.

Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський АЭС Дональд Трамп новини України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
ГУР здійснили успішну операцію в Криму: які важливі військові об’єкти РФ уражено

ГУР здійснили успішну операцію в Криму: які важливі військові об’єкти РФ уражено

11:05Війна
Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

10:55Синоптик
Київ і Москва "на відстані кроку" до миру: в Держдепі зробили серйозну заяву

Київ і Москва "на відстані кроку" до миру: в Держдепі зробили серйозну заяву

10:37Світ
Реклама

Популярне

Більше
Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Після потепління Україну накриє похолодання з дощами: синоптики назвали дату

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

Ціни неймовірно злетять: до Великодня подорожчають 3 популярні продукти

Ціни неймовірно злетять: до Великодня подорожчають 3 популярні продукти

Гороскоп на завтра 21 березня: Левам - неймовірний прибуток, Козерогам - подорож

Гороскоп на завтра 21 березня: Левам - неймовірний прибуток, Козерогам - подорож

Пропагандистка Симоньян повідомила про найстрашніше

Пропагандистка Симоньян повідомила про найстрашніше

Останні новини

11:37

Макрон розглядає альтернативний варіант введення миротворців в Україну - ЗМІ

11:35

Де захований сірник: лише "геній головоломок" здогадається за 5 секунд

11:05

ГУР здійснили успішну операцію в Криму: які важливі військові об’єкти РФ уражено

11:04

Китайський гороскоп на завтра 22 березня: Собакам - розчарування, Коням - жаль

10:59

Розробка Україною ядерної зброї: Костенко назвав головну умовуВідео

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
10:55

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

10:40

Вперше на українському телебаченні: 2+2 покаже кримінальний трилер "Ель Чапо"

10:37

Київ і Москва "на відстані кроку" до миру: в Держдепі зробили серйозну заяву

10:25

Слава Дьомін обматюкав відому акторку під час інтерв'ю - що сталося

Реклама
09:58

Загроза наступу РФ на двох напрямках: прогноз генерала ЗСУ

09:56

США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі

09:41

Чому на Великдень б'ються яйцями: походження традиції здивує усіхВідео

09:38

ЗСУ "спопеляють" російські авіабази: у Forbes розкрили успіх ударів

09:20

Потап загорнувся в український прапор і зробив гучну заяву

08:42

РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: постраждали 6 осіб, серед них - дитинаФотоВідео

08:26

РФ звинуватила Україну в обстрілі станції "Суджа": в Генштабі гостро відповіли

08:10

Путін і Трамп протистоять один одномуПогляд

07:48

Каньє Вест напав на дітей Бейонсе і Джей Зі: пара планує мстити

07:43

"Немає можливості співати": Ірина Білик повідомила про серйозну хворобу

07:40

ЗСУ просунулися в Бєлгородській області: в ISW розкрили деталі

Реклама
07:00

Герцогиня в юності: Меган Маркл поділилася своїм рідкісним фото

06:51

Інфраструктура у вогні: РФ атакувала передмістя Одеси дронами, постраждали дітиФотоВідео

06:30

Трансгендерна донька Ілона Маска зробила гучну заяву про сім'ю

06:10

Оптична ілюзія: знайдіть кота, що сховався в лісі, за 7 секунд

06:10

Зеленський змушений спілкуватися з жадібним ідіотомПогляд

05:55

Солодощі з СРСР, що коштували кілька копійок: легендарний рецепт десерту

05:30

Сад на підвіконні: як виростити лохину з ягідки

04:30

Водії можуть втратити права та авто через одне налаштування на GPS-навігаторі

04:05

Рекордний ріст ціни та обмеження продажу: чи варто чекати Україні дефіциту яєць

03:40

Ще одна загроза нашому кордону, РФ стягує сили в Бєлгородську область - Коваленко

03:35

Як правильно – "оранжевий" чи "помаранчевий": відповідь ошелешитьВідео

02:35

Не просто декор: що насправді означають чорні ромби на вимірювальній рулетці

02:02

У Суджі горить газовимірювальна станція: вогонь видно за десятки кілометрів

01:30

Дружина одягала: путініст Петросян зганьбився луком "продвинутого діда"

01:30

Фермери розпродають запаси: популярний овоч зненацька впав в ціні аж на 10%

01:14

Як створити пасивний дохід: мільйонерка дала суперпоради

00:15

Плей-офф Ліги націй: збірна України здобула вольову перемогу над Бельгією

00:05

"Дитина згасала": ведуча 1+1 Островська з однорічною донею потрапила до лікарні

20 березня, четвер
23:33

"Дуже скоро": Трамп сказав, коли підпише угоду про рідкоземельні метали

23:05

Одеса у вогні, є постраждалі: РФ закидає місто ШахедамиВідео

Реклама
22:52

На фронті загинув випусковий редактор ТСН

22:44

В США анонсували "непрямі переговори" між Україною та Росією: перші деталі

22:36

Уперше за рік: з'явилося спільне фото Потапа і Насті Каменських

22:15

Матч Україна-Бельгія: де дивитися поєдинок Ліги націй

22:05

"Подзвонила Філіпу особисто": як Пугачова відреагувала на смерть колишнього свекра

22:01

Близько 100 ракет, КАБи і боєприпаси: у РНБО видали нові деталі атаки на Енгельс

22:00

Удар по Кропивницькому та вибухи в Енгельсі: головні новини України (дайджест)

21:50

Джамала розповіла, скільки набрала кіло і як на це реагує чоловікВідео

21:06

"План лежить на столі": Путін не повинен ветувати миротворців, заявили в Англії

21:02

Великі зміни увірвуться в життя 4 знаків зодіаку найближчими днями: хто у списку

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Операція в Курській області
Оточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під Суджею
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти