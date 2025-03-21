США хочуть узяти українські АЕС під свій контроль: у FT з'ясували деталі

Угоду про мінерали між Україною і Штатами досі не підписано. Вашингтон хоче її масштабувати.

https://glavred.net/war/ssha-hotyat-vzyat-ukrainskie-aes-pod-svoy-kontrol-v-ft-vyyasnili-detali-10649090.html Посилання скопійоване

У Трампа хочуть внести в угоду про мінеральні ресурси України пункт про АЕС - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНІАН

Головні тези:

США хочуть ширшої угоди про корисні копалини

Штати планують отримати під свій контроль атомні електростанції

Адміністрація Трампа поки що не представила Києву нових умов

Адміністрація президента США Дональда Трампа домагається нових умов в угоді з Україною про корисні копалини. Як пише Financial Times, Вашингтон розширює свої економічні вимоги до Києва.

Зокрема, США хочуть, щоб Україна погодилася на детальніші положення про те, хто володітиме і контролюватиме спільний інвестиційний фонд, а також на ширший масштаб угоди. За словами двох українських чиновників, ідеться про американське володіння іншими економічними активами України, зокрема атомними електростанціями. Це фактично означало б перегляд ще не підписаної угоди про мінеральні ресурси.

відео дня

Як заявили держсекретар США Марко Рубіо і радник із національної безпеки Майк Волтц, під час телефонної розмови цього тижня Трамп і Зеленський "обговорили електропостачання України та атомні електростанції".

"[Президент Трамп] сказав, що Сполучені Штати можуть бути дуже корисні в управлінні цими станціями завдяки своїм знанням у сфері електроенергетики та комунальних послуг", - ідеться в підсумковому звіті.

Там також ідеться, що власність США на українські енергетичні об'єкти забезпечила б "кращий захист" для енергетичної інфраструктури держави.

Тим часом Зеленський заявив, що обговорював із Трампом лише одну атомну електростанцію - Запорізьку.

Американська адміністрація стверджує, що економічні інвестиції США в Україну є достатньою гарантією безпеки, яка здатна запобігти новому вторгненню Росії після будь-якого потенційного припинення вогню.

Угода зі США щодо ресурсів / Інфографіка: Главред ​

Два українські чиновники-учасники переговорів зі США щодо мінеральних ресурсів заявили, що адміністрація Трампа поки не представила Києву нових умов.

"Але я розумію, що вони працюють над ширшою угодою", - сказав один із чиновників.

Представник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що "економічне партнерство, пов'язане з критично важливими мінералами, енергетикою та економічним зростанням обох країн, залишається предметом обговорення".

"Ми вже перейшли до питань припинення вогню і шляху до тривалого миру", - додав він.

Україна хотіла просувати переговори поступово і спочатку обговорити угоду щодо мінералів, перш ніж включати інші аспекти американських інвестицій.

Водночас переговори викликають серйозну стурбованість в Україні.

"З якого часу передача стратегічного сектору іноземній державі дорівнює безпеці? Це більше схоже на поглинання, ніж на захист", - написала в Мережі український народний депутат Інна Совсун.

Угода щодо мінералів зі США - останні новини

Як писав Главред, 14 березня віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністр юстиції Ольга Стефанишина заявила, що Україна завершила переговори зі США щодо угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. Київ готовий підписати документ у будь-який момент.

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" підпише угоду з Україною про рідкоземельні мінерали. Він підкреслив, що у США "все дуже добре" у відносинах як з Україною, так і з Росією.

Тим часом міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що США можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред