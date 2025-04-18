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"Ви дурні": Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по Україні

Ангеліна Підвисоцька
18 квітня 2025, 23:23
279
Дональд Трамп планує вийти з переговорного процесу у випадку, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.
'Ви дурні': Трамп погрожує вийти з мирних переговорів по Україні
Трамп погрожує вийти з мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скраншот з відео в YouTube, kremlin.ru

Американський президент Дональд Трамп погрожує вийти з переговорів про припинення війни в Україні. Про це він заявив під час розмови з журналістами. Так він відповів на питання про те, як скоро може бути припинення вогню в Україні.

"Конкретного числа днів немає, але скоро. Ми хочемо зробити це. Ми говоримо про те, що гинуть люди. У середньому 2500 молодих людей, солдатів на тиждень. Ми хочемо врятувати ці життя", - сказав Трамп.

Вийти з переговорного процесу Трамп хоче у випадку, якщо одна зі сторін будуть ускладнювати досягнення миру.

відео дня

"Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін зробить це (досягнення миру - УНІАН) дуже складним, ми просто скажемо: "Ви дурні, ви дурні, ви жахливі люди". І ми просто підемо. Але, сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Я думаю, що у нас є всі шанси вирішити цю проблему", - додав він.

Дивіться відео із заявою Трампа:

Трамп
Трамп погрожує вийти з переговорного процесу / фото: скріншот

При цьому Трамп не вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін просто грає з ним.

"Ні, ніхто зі мною не грає. Я намагаюся допомогти. Ніхто ні з ким не грає. Ми подивимося, чи вдасться нам це зробити. Я думаю, у нас дуже хороші шанси домогтися цього, і зараз усе йде до цього", - сказав він.

Американський президент відмовився говорити про те, чи продовжать США постачати Україні військову допомогу, якщо Білий дім самоусунеться з переговорного процесу. Він вірить у те, що йому вдасться досягнути миру.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, у США сьогодні заявили, що зможуть покласти край війні в Україні. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично налаштований і вірить в можливість закінчення бойових дій.

Водночас раніше держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що США можуть припинити намагатися укласти мир. Він дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

Також і постійний представник Росії в ООН Василь Небензя в ООН відповів, чи готова РФ до паузи у війні. За його словами, Росія вважає нереалістичним сценарій припинення вогню в Україні.

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