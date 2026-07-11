Сили оборони розгромили полігон та пункти керування БПЛА РФ - Генштаб

Генштаб розкрив деталі ударів по цілях у Донецькій, Бєлгородській та Курській областях.

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Пожежа на нафтобазі в Азові / Фото (ілюстративне): скріншот з відео

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Уражено полігон "Кальміуське" на Донеччині

Знищено пункти управління БпЛА РФ

Уточнено збитки на НПЗ у кількох регіонах

Сили оборони 10 липня та в ніч на 11 липня завдали серії ударів по важливих військових об'єктах російських окупантів. Під удар потрапили загальновійськовий полігон, пункти управління безпілотниками та райони зосередження особового складу ворога. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що удари були завдані в межах заходів зі зниження наступальних спроможностей російської армії. За інформацією військових, удару завдали по загальновійськовому полігону "Кальміуське", який розташований поблизу тимчасово окупованого Докучаєвська Донецької області. Наразі ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

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Крім того, Сили оборони уразили пункти управління безпілотниками противника в районах Крисанового Бєлгородської області РФ та Першотравневого Запорізької області. Також під удар потрапили райони зосередження живої сили російських військ у Горлівці Донецької області та Карижі Курської області Росії.

Які наслідки попередніх ударів об'єктах РФ

Генштаб оприлюднив уточнені результати серії попередніх ударів по об'єктах паливно-енергетичного комплексу Росії. Йдеться про підприємства, уражені протягом останніх двох тижнів у різних регіонах - від Волгоградської області до Татарстану.

Так, унаслідок удару 27 червня по АТ "ФНВЦ Титан-Барикади" у Волгограді орієнтовні прямі збитки становлять близько 105 мільйонів доларів. Під час атаки на Петербурзький нафтовий термінал 4 липня знищено два резервуари РВС-3000, чотири резервуари РВС-10000, по одному резервуару РВС-15000 та РВС-20000, а також естакаду технологічних трубопроводів та інше обладнання.

Удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославлі 6 липня спричинив загоряння на установці АВТ-6 та пошкодження трубопроводів установок АВТ-1 і АВТ-3. Через два дні, 8 липня, атака на аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області знищила 28 цистерн з авіаційним пальним загальним об'ємом 1600 кубометрів.

Того ж дня удар по НПЗ "ТАІФ-НК" у Нижньокамську, що у Татарстані, спричинив загоряння на установці уповільненого коксування та пошкодив кабельні естакади, трубопроводи й технічні будівлі. А 10 липня внаслідок атаки на Ільський НПЗ у Краснодарському краї зафіксовано пошкодження установок АТ-5, АТ-6 і трубопроводів, а також займання поблизу установок АТ-2 і АТ-3.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії Російської Федерації", - наголосили в Генштабі.

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт - експерт назвав умову

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар розповів Главреду, що проблеми з паливом у Росії можуть позначитися на бойових можливостях її армії, однак вирішальним фактором стане те, наскільки ефективно вдасться порушити постачання пального до лінії фронту.

За його словами, удари по російській нафтопереробній галузі вже створюють додатковий тиск на паливну систему РФ, але сама по собі нестача пального в тилу ще не означає автоматичного послаблення армії.

Гончар наголосив, що для російського командування забезпечення військ паливом залишається одним із головних пріоритетів. Водночас важливо, чи зможе РФ підтримувати стабільну логістику в умовах атак на нафтопереробні підприємства та транспортну інфраструктуру.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні - залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", - зазначив експерт.

Удари по російських об'єктах - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України в ніч на 11 липня уразили в Азовському морі 21 російський танкер, а також чотири буксири, два суховантажі та земснаряд, які використовувалися для військової логістики та перевезення нафтопродуктів в обхід санкцій.

В ніч на 10 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили 13 суден так званого "тіньового флоту" РФ на підходах до окупованого Криму. За даними командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді, під удар потрапили 10 танкерів, суховантаж, пором і морський буксир.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські удари, завдаючи ударів по військових і промислових об'єктах у РФ. За його словами, українські далекобійні засоби уразили цілі в Саратовській, Воронезькій областях, Татарстані та Башкортостані.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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