Відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та РФ - кого вдалось повернути

Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з Росією, повернувши додому захисників, серед яких воїни, що перебували в полоні понад три роки.

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Кого вдалось повернути з полону / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Про що йдеться у матеріалі:

Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Серед звільнених - військовополонені віком до 25 років та поранені і важкохворі

Наймолодшому захиснику 24 роки, найстаршому - 62

Сьогодні, 26 червня, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - написав Зеленський. відео дня

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в межах чергового етапу масштабного обміну, який триває відповідно до Стамбульських домовленостей, Україні вдалося повернути з російського полону нову групу захисників.

Додому повернули військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійців Нацгвардії та Держприкордонслужби. Серед звільнених молоді бійці віком до 25 років, а також військові, які отримали поранення або мають серйозні проблеми зі здоров’ям.

Більшість з них провели у полоні понад три роки, значна частина потрапила в руки окупантів під час героїчної оборони Маріуполя.

"Специфіка сьогоднішнього етапу обміну - вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому захиснику - 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС. Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є офіцери", - йдеться у повідомленні.

Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.

Обмін полоненими - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. За словами президента України Зеленського, багато з тих, хто повернувся додому, провели в полоні понад два роки.

Серед звільнених — важкопоранені та тяжкохворі військові. Відео з їхніми першими емоціями після повернення швидко поширилися у соцмережах.

21 червня стало відомо про смерть Сергія Добровольського — колишнього полоненого, який пробув у російському полоні два роки і повернувся в Україну лише у травні. Про це повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк.

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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими? Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.

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