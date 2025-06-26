Відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та РФ - кого вдалось повернути

Про що йдеться у матеріалі:
- Україна та Росія провели новий обмін полоненими
- Серед звільнених - військовополонені віком до 25 років та поранені і важкохворі
- Наймолодшому захиснику 24 роки, найстаршому - 62
Сьогодні, 26 червня, Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Про це у своєму Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Продовжуємо обміни, іще один етап. Сьогодні повертаються воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 22-го року. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Маємо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому", - написав Зеленський.відео дня
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що в межах чергового етапу масштабного обміну, який триває відповідно до Стамбульських домовленостей, Україні вдалося повернути з російського полону нову групу захисників.
Додому повернули військовослужбовців ЗСУ, зокрема представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, а також бійців Нацгвардії та Держприкордонслужби. Серед звільнених молоді бійці віком до 25 років, а також військові, які отримали поранення або мають серйозні проблеми зі здоров’ям.
Більшість з них провели у полоні понад три роки, значна частина потрапила в руки окупантів під час героїчної оборони Маріуполя.
"Специфіка сьогоднішнього етапу обміну - вдалося повернути додому молодих воїнів. Наймолодшому захиснику - 24 роки і він потрапив в полон під час оборони Маріуполя у квітні 2022 року, у віці 21-го року. Також вдалося визволити з неволі нацгвардійців, що охороняли ЧАЕС. Найстаршому оборонцю, якого вдалося повернути на Батьківщину - 62 роки. Серед звільнених сьогодні захисників є офіцери", - йдеться у повідомленні.
Загалом додому повертаються українці, що обороняли країну на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.
Обмін полоненими - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 червня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. За словами президента України Зеленського, багато з тих, хто повернувся додому, провели в полоні понад два роки.
Серед звільнених — важкопоранені та тяжкохворі військові. Відео з їхніми першими емоціями після повернення швидко поширилися у соцмережах.
21 червня стало відомо про смерть Сергія Добровольського — колишнього полоненого, який пробув у російському полоні два роки і повернувся в Україну лише у травні. Про це повідомив мер Здолбунова Владислав Сухляк.
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Що таке Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими?
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - тимчасовий допоміжний орган Кабінету Міністрів України для координації діяльності різних органів влади, силових структур і громадських об'єднань, пише Вікіпедія.
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