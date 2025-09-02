"Скоро війна буде": в Донецьку почалися серйозні сутички, в чому причина

Люди кажуть, що у місті скоро можуть початися вбивства.

https://glavred.net/war/skoro-voyna-budet-v-donecke-nachalis-sereznye-batalii-v-chem-prichina-10694642.html Посилання скопійоване

В Донецьку великі проблеми з водопостачанням / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

У Донецьку люди сваряться через воду

Одну із сутичок зафіксували біля резервуару з водою у дитсадку

Жителі Донецька прогнозують війну за воду у місті

Ситуація з водопостачанням у Донецьку настільки погана, що місцеві жителі вже почали грати в "ігри на виживання". Про це повідомив політичний експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади Кирило Сазонов.

У Telegram він опублікував відео з сутичками жителів Донецька, які не можуть поділити між собою воду. Вона стала настільки цінним ресурсом, що люди почали буквально красти її у дітей.

відео дня

Чому почалися сутички у Донецьку

На відео одна з жительок міста зафіксувала як декілька людей набирали воду з каністри, призначеної для дітей у садочку, та почала звинувачувати їх у крадіжці. У відповідь одна зі "злодійок" почала обзивати жінку.

Під час перепалки з'ясувалося, що люди в Донецьку по декілька днів чекають на бочки з водою. Якщо ж хтось набирає воду з резервуарів спеціального призначення, до цих людей можуть "приїхати і наказати".

Через проблеми з водопостачанням може початися війна

Одна з жінок, яку "зловили" під час набирання води з каністри у дитсадку заявила, що скоро у місті може початися війна.

"А коли вона (вода - Главред) буде? Та скоро війна, дорогенька, буде через воду. За воду людей будуть вбивати, а ти кажеш", - наголосила вона.

У відповідь місцева жителька на диво визнала, що війна триває вже 11 років. Але перепалка закінчилась безрезультатно і кожен залишився при своїй думці.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео сутички в Донецьку:

Жителі Донецька просили допомоги у Путіна

Катастрофа з водопостачанням насувається на Донецьк, а місцева влада все ще не реагує на будь-які звернення місцевих жителів, тому вони почали масово публікувати звернення до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Люди хочуть, щоб очільник Кремля взяв ситуацію під особистий контроль і покарав усіх причетних до екологічної катастрофи. Однак досі адміністрація диктатора ніяк не відреагувала і просто ігнорує проблему, як і окупаційна влада міста.

Ситуація в Донецьку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у тимчасово окупованому Донецьку десятки місцевих жителів вже виходили на вулиці через невирішену окупаційною і російською владою проблему з водопостачанням.

Напередодні стало відомо, що у кінці липня безпілотники атакували тимчасово окуповані Донецьк і Макіївку. Тоді повідомлялося, що метою атаки, ймовірно, став залізничний вузол.

Раніше внаслідок успішної атаки по Донецьку було зафіксовано аж вісім "прильотів" по місцю базування окупантів і залізничній інфраструктурі тимчасово окупованого міста.

Читайте також:

Про персону: Кирило Сазонов Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред