Катастрофа через РФ: жителі Донецька вийшли з терміновим зверненням до Путіна

Мешканцям тимчасово окупованих територій набридла постійна відсутність води.

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Люди вимагають, щоб Путін розібрався з катастрофічною ситуацією / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що повідомив Казанський:

Жителі окупованої Донеччини пишуть звернення до Путіна

У відсутності водопостачання люди звинувачують окупаційну влади

Воїнкори країни-агресорки Росії вже не можуть приховувати катастрофи, яка насувається на Донецьк. Місцеві жителі масово публікують звернення до кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомив український журналіст Денис Казанський, причиною цього є відсутність нормального водопостачання. Люди обурені усім: починаючи від графіків водопостачання, до якості води та цін на неї у магазинах та у тарифних планах.

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При цьому місцеві розуміють, що винна у цій ситуації аж ніяк не Україна, а окупаційна влада РФ. Тому вони звернулися до Путіна з вимогою взяти під особистий контроль ситуацію та покарати усіх причетних до екологічної катастрофи, до якої наближається місто.

"Кажуть, що проблема у корупції та недбалості окупаційної адміністрації, у тому, що не збудували обіцяний водовід. Ситуацію, що склала, вони називають знущанням", - зауважив Казанський.

Ситуація на тимчасово окупованій Донеччині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок ракетного удару по штабу російських збройних сил в окупованому Донецьку був ліквідований гвардії полковник, виконувач обов'язків командувача 8-ї загальновійськової армії Руслан Горячкін.

Згодом з'ясувалося, що ліквідація Горячкіна - це не просто усунення одного зі старших офіцерів, а серйозний удар по всій системі управління військами на рівні оперативного командування.

Раніше також у тимчасово окупованому Харцизьку Донецької області пролунали потужні вибухи. Удари були завдані по складу боєприпасів. Внаслідок вибухів виникла сильна пожежа.

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Про персону: Денис Казанський Денис Казанський - уродженець Донецька, український блогер, політичний оглядач і журналіст. Вимушений переселенець у зв'язку з війною на Донбасі. Автор книг про Донбас: "Чорна лихоманка", "Як Україна втрачала Донбас". Один з представників України в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України. У 2017 році увійшов до Топ-20 політичних блогерів України в Facebook за рейтингом Еспресо TV, пише Вікіпедія. Веде популяний youtube-канал.

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