Сотні одиниць техніки та тисячі вбитих: Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині

В Генштабі ЗСУ відзначили, що ситуація на Харківському напрямку залишається під контролем Сил оборони, за останню добу відбулось 4 бойові зіткнення.

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Генштаб назвав втрати РФ на Харківщині за 10 днів наступу / Колаж Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, ОК "Захід"

Російські окупаційні війська від початку активних наступальних дій на півночі Харківської області втратити майже 2 тисячі військових та 342 одиниці озброєння і військової техніки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 20 травня.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойові зіткнення. Ворог двічі атакував поблизу Вовчанська та по одному разу в напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація залишається під контролем Сил оборони України.

"Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки", - йдеться у зведенні. відео дня

Крім того, зазначається, що на Куп’янському напрямку на Харківщині зараз тривають три бойових зіткнення в районах Стельмахівки та Синьківки. Всього за цю добу ворог вже 11 разів намагався прорвати оборону українських військових на цьому напрямку бойових дій.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - що відомо про бої у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські війська успішно зупинили наступ російських окупантів і змогли стабілізувати фронт на півночі Харківщини. Попри спроби ворога продовжити наступ на Липецькому та Слобожанському напрямках, їхні атаки були відбиті. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Територіальні питання будуть предметом торгу на мирних переговорах. Наступ на Сумщину і Харківщину вже вказує на те, що це підготовка до можливих компромісів, зазначив доктор політичних наук Максим Розумний.

Сили оборони завдають контрударів у районі Вовчанська Харківської області. Українським захисникам частково вдалося стабілізувати ситуацію, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" полковник Назар Волошин.

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