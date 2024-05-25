'8 росіян до 1 українця': Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

Зараз головне, щоб світ не посипався. Світ повинен об’єднуватися, бо ніхто не витримає повномасштабної війни з росіянами поодинці, наголосив президент України.

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Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині/колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час прориву російських окупаційних військ у Харківській області російські загарбники зазнали увосьмеро більше втрат серед особового складу, ніж українська армія.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ. Зокрема, його цитує казахстанське видання "Власть".

"Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя. Мало того, йому наплювати на те, хто якою мовою говорить. Йому наплювати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи понад два тижні тому, (закінчився – ред.) військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян", – зазначив глава Української держави. відео дня

Він наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну абсолютно байдуже до того, скільки російських окупантів гине в Україні.

"І скажіть, десь там дається ця статистика, йому (Путіну – ред.) цікаві (втрати людей – ред.) чи ні? До цього на тиждень було близько 2-3 тис. жертв – я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тис. сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно наплювати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там – у СПА, який показували неодноразово? Він у цей час займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від усього цього кровопролиття", – сказав Зеленський.

Він додав: зараз головне, щоб світ не посипався. За його словами, світ повинен об'єднуватися, інакше не витримає жодна з країн: ні Киргизстан, ні Казахстан, у якого хороші зв'язки з Китаєм.

"Ніхто не витримає повномасштабної війни з росіянами поодинці. І Україна (діє не поодинці – ред.). Україна бореться разом зі своїми людьми", – підсумував Зеленський.

Ситуація у Харківській області – останні новини

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли під бойовий контроль захоплені РФ прикордонні райони Харківщини. Президент обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.

Нагадаємо, Генштаб Естонії оцінив вплив західної зброї на фронті. Там зазначили, що постачання нового озброєння та боєприпасів для Збройних сил України з країн Заходу вже дає певні результати на фронті. Наступ російських окупантів на Харківщині сповільнився.

У WSJ зазначили, що ситуація на фронті може змінитися негайно, потрібне одне рішення США. Українські військові потребують дозволу бити по території РФ американською зброєю.

Також повідомлялося, що РФ у ніч на 25 травня атакувала Харків – частково зруйновані ліцей і 9-поверхівка. Окупанти вдарили чотирма ракетами С-300, внаслідок чого у місті є руйнування.

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