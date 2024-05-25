'8 росіян до 1 українця': Зеленський розповів про втрати під час прориву РФ на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час прориву російських окупаційних військ у Харківській області російські загарбники зазнали увосьмеро більше втрат серед особового складу, ніж українська армія.
Про це Зеленський сказав в інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ. Зокрема, його цитує казахстанське видання "Власть".
"Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя. Мало того, йому наплювати на те, хто якою мовою говорить. Йому наплювати і на своїх людей, як на цивільних, так і на військових. Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи понад два тижні тому, (закінчився – ред.) військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян", – зазначив глава Української держави.відео дня
Він наголосив, що російському диктатору Володимиру Путіну абсолютно байдуже до того, скільки російських окупантів гине в Україні.
"І скажіть, десь там дається ця статистика, йому (Путіну – ред.) цікаві (втрати людей – ред.) чи ні? До цього на тиждень було близько 2-3 тис. жертв – я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тис. сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно наплювати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там – у СПА, який показували неодноразово? Він у цей час займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від усього цього кровопролиття", – сказав Зеленський.
Він додав: зараз головне, щоб світ не посипався. За його словами, світ повинен об'єднуватися, інакше не витримає жодна з країн: ні Киргизстан, ні Казахстан, у якого хороші зв'язки з Китаєм.
"Ніхто не витримає повномасштабної війни з росіянами поодинці. І Україна (діє не поодинці – ред.). Україна бореться разом зі своїми людьми", – підсумував Зеленський.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Ситуація у Харківській області – останні новини
Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли під бойовий контроль захоплені РФ прикордонні райони Харківщини. Президент обговорив подальші завдання українських військ з урахуванням інформації від розвідок.
Нагадаємо, Генштаб Естонії оцінив вплив західної зброї на фронті. Там зазначили, що постачання нового озброєння та боєприпасів для Збройних сил України з країн Заходу вже дає певні результати на фронті. Наступ російських окупантів на Харківщині сповільнився.
У WSJ зазначили, що ситуація на фронті може змінитися негайно, потрібне одне рішення США. Українські військові потребують дозволу бити по території РФ американською зброєю.
Також повідомлялося, що РФ у ніч на 25 травня атакувала Харків – частково зруйновані ліцей і 9-поверхівка. Окупанти вдарили чотирма ракетами С-300, внаслідок чого у місті є руйнування.
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