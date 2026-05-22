Москва опустіє на тлі потужних атак ЗСУ: експерт назвав умову

Україна здатна зламати свідомість росіян, але на це потрібен час.

https://glavred.net/world/moskva-opusteet-na-fone-moshchnyh-atak-vsu-ekspert-nazval-uslovie-10766894.html Посилання скопійоване

Українські військові почали роботу над тим, щоб росіяни зрозуміли помилковість війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/robert_magyar

Що сказав Ступак:

Україна має продовжувати атакувати дронами Москву

Щоб зламати свідомість росіян, потрібен десяток нових ударів

Тільки постійні атаки змусять росіян засуджувати війну

Україна активізувала удари по території країни-агресорки Росії. Зокрема дрони часто долітають до Москви та області. Наразі не йде мова про те, що після кількох наступних ударів російська столиця опустіє, однак Україна має до цього прагнути.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, ЗСУ доведеться ще десяток разів атакувати Москву, щоб у свідомості росіян почало щось ламатися.

відео дня

Тільки тоді, коли атаки на Москву стануть нестерпними, вони почнуть публічно засуджувати війну принаймні у курилках та кабінетах.

Дивіться інтерв'ю Івана Ступака Главреду:

"Тільки після десятка атак у Росії можуть заговорити про те, що війна заходить кудись не туди. Тож для цього потрібен час і певні зусилля, і наші військові зараз над цим працюють", - додав Ступак.

Чому Кремль намагається приховати удари по Москві

Главред писав, що за словами Івана Ступака, російська влада зайняла "позицію страуса", тобто ховає голову в пісок і вважає за краще не говорити про наслідки ударів по Москві.

Наразі до столиці РФ можуть перекидати додаткові комплекси з інших регіонів, а в Кремлі, ймовірно, вважають масовану атаку безпілотників одноразовою акцією та розраховують, що Україна не зможе повторити подібний сценарій.

Атаки ЗСУ на Москву - останні новини

Раніше, у ніч на 17 травня, в Росії прогриміла серія потужних вибухів. Під масованою атакою безпілотників опинилися Москва та Підмосков'я. Російська влада вже назвала цю атаку наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, Главред писав, що цей удар по Москві став черговим підтвердженням того, що українські можливості зростають, а російська система безпеки дедалі частіше дає збої.

Після цього стало відомо, що у Кремлі триває "інформаційний блекаут" після удару українських дронів по Москві 17 травня. Російське керівництво демонструє ознаки слабкості та втрати впевненості.

Більше новин:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред