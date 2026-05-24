Українські дрони потужно вдарили по російській нафтоперекачувальній станції

Україна пошкодила важливу НПС в Росії.

Сили оборони атакували важливий об'єкт на території РФ

У Володимирській області РФ атаковано НПС

ПІд ударом України опинилася основа масштабного інвестиційного проекту "Сєвєр"

Сили оборони України успішно атакували НПС "Второво" у Володимирській області країни-агресорки Росії. Про це повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його даними, про атаку на НПС не могла змовчати і місцева влада. НПС "Второво" — це проміжна продуктоперекачувальна станція, що належить до інфраструктури ПАТ "Транснєфть".

"Вузол інтегрований у кілька ключових маршрутів: Кстово - Ярославль - Кириши - Приморськ, Новки - Рязань, внутрішні зв’язки системи "Транснефти" центрального регіону РФ", - йдеться у повідомленні.

Радник міністра оборони України Сергій Стерненко зауважив, що цей маршрут є основою масштабного інвестиційного проекту "Сєвєр" компанії "Транснефть".

Як удари ЗСУ впливають на Росію - думка експерта

Главред писав, що за словами фахівця із питань комунікації, партнерства та інтеграції до ЄС у Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ЗСУ на російські НПЗ та порти мають не лише військовий ефект - вони демонструють світові, що Росія більше не є надійним постачальником енергоносіїв і будь-який бізнес чи держава ризикують залишитися без ресурсів у критичний момент.

Україна ще з перших років війни активно вела дипломатичну кампанію, наголошуючи: купівля російських вуглеводнів фактично означає фінансування агресії проти України. Однак не всі країни дослухалися до цих аргументів, тому Київ був змушений вдатися до більш рішучих кроків, аби зменшити доходи Кремля.

Нагадаємо, Главред писав, що у центральній частині Росії великі нафтопереробні заводи змушені зупиняти або скорочувати роботу після атак українських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 23 травня Сили оборони вдарили по порту Новоросійська. Внаслідок удару відомо про ураження нафтових терміналів та бойових кораблів ворога.

Напередодні Сили оборони України влучили по об'єкту російської нафтопереробки. Під ударом був Сизранський НПЗ. Відстань до цього заводу від кордону України понад 800 кілометрів.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

