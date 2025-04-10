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"Я не хочу в Росію": Зеленський опублікував відео допиту полоненого китайця

Юрій Берендій
10 квітня 2025, 17:57
547
Полонений українськими військовими громадянин Китаю розповів про те, як потрапив у полон та хто безпосередньо керував ним на фронті.
'Я не хочу в Росію': Зеленський опублікував відео допиту полоненого китайця
Зеленський опублікував відео допиту полоненого китайця / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що сказав Зеленський:

  • СБУ проводить процесуальні дії проти полоненого громадянина Китаю
  • Мова йде не про поодинокі випадки вербування громадян КНР, а про системну роботу

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фрагмент відео допиту одного з китайських полонених і заявив, що участь громадян Китаю у війні на боці Росії — це не випадковість, а результат системної діяльності Кремля.

За словами глави держави, Служба безпеки України проводить процесуальні дії щодо двох громадян Китаю, взятих у полон на Донеччині, та аналізує інформацію про можливу участь інших іноземців у збройній агресії проти України.

відео дня

"Очевидно, що це не поодинокі випадки, а системна російська робота, зокрема, на території та в юрисдикції Китаю щодо вербування громадян цієї держави на війну", - розповів глава держави у Telegram.

Зеленський підкреслив, що необхідно зробити все, аби у Росії не залишилося жодних можливостей розтягувати або масштабувати війну.

У оприлюдненому відео полонений китаєць розповідає, як саме опинився в полоні, яку зброю використовував і хто керував його підрозділом.

Дивіться відео допиту полоненого китайця:

'Я не хочу в Росію': Зеленський опублікував відео допиту полоненого китайця
Фото: скріншот

За його словами, командував підрозділом росіянин, а інші просто повторювали за ним усе, що він робив.

"Він казав нам, що робити — і ми робили", — зізнався полонений.

Китаєць розповів, що під час одного з боїв вони ховались у дерев’яному укритті, коли туди влучив український дрон. Внаслідок удару його автомат АК-74 було пошкоджено. На момент атаки разом із ним був ще один російський солдат.

За словами військовополоненого, в Україні до нього ставляться значно краще, ніж у Росії: "Тут мене годують краще. Тут безпечніше".

Він також зізнався, що не планує повертатися до РФ в рамках обміну.

"Я не хочу повертатись в Росію. Я хочу повернутись до Китаю", - сказав військовий.

Відповідаючи на запитання про рідних, китаєць сказав, що вони не знають, що він воює.

"Більшість часу не було інтернету. Лише один раз вдалось надіслати відео батькам. Я не розповідав, що став солдатом, щоб вони не хвилювались", - резюмував він.

Китайські військові в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що в Донецькій області українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських окупантів. Експерт із питань Азії та Близького Сходу Євген Добряк прокоментував можливі наслідки цієї події для відносин України та Росії з Китаєм. Він наголосив, що варто дочекатися підтвердження, чи є ці особи дійсно військовослужбовцями Народно-визвольної армії Китаю, адже саме цей факт має ключове значення.

У відповідь на заяву Зеленського офіційний Пекін назвав такі висловлювання безвідповідальними.

Представник МЗС КНР Лінь Цзянь під час брифінгу заявив, що Китай не направляв своїх військових для участі у бойових діях в Україні.

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Що відомо про політичну систему Китаю (КНР)?

Політична система Китаю є унікальною і відрізняється від західних моделей. Китай є однопартійною державою, де Комуністична партія Китаю (КПК) має домінуючу роль. Влада концентрується в руках центрального уряду, а керівництво КПК має вирішальний вплив на політичні рішення країни. Головними органами влади є Всекитайський народний конгрес (ВНК) і його постійний комітет, які формально представляють найвищу законодавчу владу в країні.

Глава КНР є головнокомандувачем збройних сил, але його влада обмежена Комітетом Центральної військово-політичної ради. Уряд Китаю відповідає перед ВНК і виконує його рішення. Глава КНР обирається Всекитайським народним конгресом (ВНК) на п'ятирічний термін і може бути обраний на другий термін. Голова КНР має дуже широкі права і повноваження, керує внутрішньою і зовнішньою політикою.

Голова КНР, як правило, обирається з числа членів Політбюро ЦК КПК. Таким чином, ця посада відображає підпорядкованість очільника КНР політичній системі Китаю, де влада зосереджена в руках Комуністичної партії Китаю.

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