"На підході": Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

Руслан Іваненко
15 квітня 2026, 18:26оновлено 15 квітня, 19:43
Призедент США повідомив про впевненість у можливості швидкого досягнення домовленостей щодо завершення війни в Україні.
За словами Трампа, він уже завершив вісім воєн / Колаж: Главред, фото: 22-га окрема механізована бригада, ОП України

  • Трамп заявив про швидке завершення війни
  • США активізують дипломатичні зусилля
  • До Києва готують візит спецпредставників до Києва

Президент США Дональд Трамп заявив про впевненість у швидкому досягненні домовленостей щодо припинення війни в Україні. Про це він повідомив в ефірі Fox Business.

Американський лідер нагадав про власний досвід у міжнародній політиці та врегулюванні конфліктів.

"Я врегулював вісім воєн, дев'ята на підході", — заявив Трамп, підкреслюючи активну роботу своєї адміністрації над українським напрямком.

Можливий візит до Києва

Його заява пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль Вашингтона, які переходять у практичну площину. Найближчим часом до Києва можуть прибути спеціальні представники Білого дому — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Очікується, що візит делегації буде присвячений черговому раунду переговорів щодо можливих параметрів майбутньої мирної угоди з країною-агресоркою Росією.

Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Водночас конкретні деталі плану Трампа наразі не розкриваються, однак президент США неодноразово наголошував на своєму намірі якнайшвидше припинити бойові дії.

Коли та на яких умовах може завершитися війна РФ проти України — думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що швидке завершення активної фази війни на умовах, вигідних для України, у 2026 році є малоймовірним. На його думку, справедливе завершення бойових дій можливе лише через кілька років.

Як зазначає експерт, наразі відсутні передумови для припинення війни на прийнятних для України умовах. Водночас сценарій швидкого завершення за російськими умовами можливий, однак він означав би фактичну капітуляцію та подальше просування російських військ углиб української території.

Жданов підкреслює, що стратегічна мета Росії полягає не лише у військових здобутках, а й у знищенні української державності та денаціоналізації населення.

"Якщо говорити про припинення бойових дій на наших умовах, це можливо не раніше ніж через два роки. Орієнтовно до кінця 2027 року можуть сформуватися умови, коли Росія буде змушена йти на реальні переговори та приймати українські умови", — зазначив експерт.

Як раніше повідомляв Главред, удари по російських нафтових терміналах мають вплив на переговорний процес. Під час наступного раунду мирних перемовин можна очікувати "багато нового" від російської сторони. Про це заявив глава Офісу президента України Кирило Буданов під час брифінгу на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України.

Крім того, в Кремлі зробили нові цинічні заяви щодо можливості продовження терміну дії великоднього перемир'я та висунули ультимативні погрози Україні. Про це заявив речник російського диктатора та воєнного злочинця Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що Росія не демонструє зацікавленості у справжньому завершенні війни проти України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Про джерело: Fox Business

Fox Business - провідний американський кабельний телеканал, що спеціалізується на висвітленні подій у світі фінансів, бізнесу та глобальної економіки. Заснований медіамагнатом Рупертом Мердоком у жовтні 2007 року, канал став ключовим медіаактивом корпорації Fox Corporation та головним конкурентом CNBC.

Штаб-квартира FBN розташована у самому серці ділового світу — на Мангеттені (Нью-Йорк).

