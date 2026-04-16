Путін має три варіанти: у ЦПД назвали ймовірний рік завершення війни

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що Москва проштовхує закони, що дозволять легалізувати агресію проти НАТО.

У Кремлі розглядають мінімум три сценарії щодо війни в Україні

Ключові тези Коваленка:

У РФ є три сценарії розвитку війни

Серед них - продовження бойових дій до 2028 року або заморожування війни

Третій варіант - продовження війни з переходом до гібридної війни проти НАТО

У РФ розглядають щонайменше три варіанти розвитку війни проти України. Плани Москви варіюються від спроб поступового заморожування до переходу у гібридну війну з країнами НАТО. Про це заявив керівник ЦПЦ при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Першим сценарієм ворога є продовження бойових дій щонайменше до 2028 року. Росіяни роблять головну ставку на весняно-літню кампанію 2026 року, плануючи масштабні штурмові дії.

"Сам сценарій війни до 2028 року не є реальним без мобілізації в РФ у майбутньому", - наголосив Коваленко.

Другий варіант, за його словами, передбачає поступове припинення вогню та заморожування фронту. Для цього російська пропаганда вже почала готувати підґрунтя.

"Пропагандисти вже формують наратив, за яким диктатор Путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна "зайшла в тупик через дії генералів, які брехали", - зазначив керівник ЦПД.

Найбільш агресивний план передбачає продовження війни проти України з одночасним переходом до гібридного протистояння з НАТО ближче до 2028 року. Коваленко припустив, що це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. У Росії вже проштовхують законопроєкт про використання армії за кордоном для "захисту громадян РФ".

Витрати НАТО на оборону

"У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій. Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які "становлять загрозу РФ", - додав він.

Водночас Коваленко зауважив, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці.

Нагадаємо, Україна фіксує високі темпи втрат російських військ на фронті. За словами міністра оборони Михайло Федоров, РФ у середньому втрачає близько 254 військових на кожен квадратний кілометр бойових дій, а на Донеччині цей показник сягає 428.

Також президент США Дональд Трамп заявив про впевненість у швидкому досягненні домовленостей щодо припинення війни в Україні. Він наголосив на своєму досвіді врегулювання міжнародних конфліктів і заявив: "Я врегулював вісім воєн, дев’ята на підході".

Як повідомляв Главред, попри значні втрати, російські війська не знижують інтенсивності бойових дій і готуються до нових наступальних операцій. Військовий оглядач Іван Тимочко розповів, що РФ проводить перегрупування та накопичує ресурси для продовження весняно-літньої кампанії.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

